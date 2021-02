La Regina degli Scacchi: il finale è l'episodio di Netflix col rating più alto

Il settimo e ultimo episodio de La Regina degli Scacchi segna il rating più alto per un prodotto Netflix, l'episodio col punteggio più basso appartiene alla docu-fiction Tiger King.

Il settimo e ultimo episodio de La Regina degli Scacchi segna un nuovo record diventando l'episodio con il punteggio più alto per un prodotto Netflix. L'episodio col punteggio più basso appartiene, invece, alla docu-fiction Tiger King.

La regina degli scacchi: un'immagine della serie

Secondo i dati raccolti da Tombola, 'End Game', settimo e ultimo episodio de La regina degli scacchi, ha ottenuto un punteggio di 9.4 su IMDB, media più alta di tutti gli episodi analizzati.

Al secondo posto si piazza l'episodio finale di Non ho mai..., intitolato '...Said I'm Sorry', che ha il punteggio di 8.9.

Terza posizione per il secondo episodio de La regina degli scacchi, 'Exchanges', con la media rating di 8.8 rating.

Tombola ha, inoltre, analizzato anche i tre episodi con la media peggiore di Netflix. A trionfare nel record negativo è l'episodio otto della docufiction Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, col rating di 5.2, seguito da due episodi di Love Is Blind.

La regina degli scacchi (nella versione originale The Queen's Gambit) vede protagonista Anya Taylor-Joy nei panni della giovane Beth Harmon, orfana accolta da un orfanotrofio nel Kentucky alla fine degli anni Cinquanta. La ragazza scopre di possedere un incredibile talento per gli scacchi mentre inizia ad essere dipendente dai tranquillanti offerti dalle autorità per tenere sotto controllo i bambini.