La regina degli scacchi: un post di Anya Taylor-Joy sembra confermare la stagione 2?

Una delle serie più amate in assoluto di Netflix è stata La regina degli scacchi. Oltre a catturare l'amore di tantissimi fan in tutto il mondo il progetto ha anche mostrato il grande talento di Anya Taylor-Joy, lanciando la sua carriera alle stelle. Di recente uno stranissimo tweet pubblicato dall'attrice sembra aver alimentato l'ipotesi che venga realizzata una seconda stagione.

In base a quello che sappiamo di per certo La regina degli scacchi non avrà un seguito, e non è mai stato nei programmi come affermò anche lo stesso Scott Frank, regista e produttore esecutivo della serie Netflix. Eppure il post cancellato fulmineamente sembra guardare e indirizzare in tutt'altra direzione, tant'è che qualcuno si è sbrigato a salvarlo prima dell'eliminazione.

La regina degli scacchi: la seconda stagione non ci sarà

Ovviamente un post del genere da parte di Anya Taylor-Joy potrebbe significare qualsiasi cosa: magari un errore nello scrivere, o una provocazione, o anche un intervento esterno, magari per mano di hacker che hanno preso il suo profilo. In ogni caso le reazioni dei fan della miniserie La regina degli scacchi non si sono fatte attendere, confermando che la storia ha conquistato il cuore di molti spettatori le cui speranze di un ritorno della storia sugli schermi potrebbero essere vane.

Non resta quindi che attendere nuovi sviluppi sulla questione!