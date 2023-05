La Regina Carlotta: Una Storia di Bridgerton, le musiche della serie Netflix ora disponibili in digitale

Tracklist di "Queen Charlotte: A Bridgerton Story" (Soundtrack from the Netflix Series): "Main Title", "Arranging Marriage", "Princess Royal Is Dead", "I'm Just George", "Rest Of Our Lives Together", "Kiss And Tell", "Observatory Kiss", "Who You Are", "I Am Venus", "Meet Dr. Monro", "George Charlotte", "Montage", "Almost Kiss", "Almost Break Down", "Come Back To Me", "I Love You Charlotte", "He's Not Fine", "Together We Are Whole" e "Thank You". Qui disponibile per l'ascolto.