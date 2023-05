La Regina Carlotta, Shonda Rhimes sulla possibilità di una nuova stagione dello spin-off: "Non escludo nulla"

La Regina Carlotta: Una Storia di Bridgerton ha finalmente fatto il suo arrivo alla corte di Netflix, e pur essendo indicata come una miniserie auto-conclusiva, si parla già di un possibile seguito per il prequel spin-off. Ecco, allora, che interviene la produttrice Shonda Rhimes per chiarire la questione.

Vedremo o non vedremo come continua la storia nel passato della Regina Carlotta e dei suoi coetanei dopo gli eventi di La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton?

"Ci sono state domande, ma non ne sto ancora discutendo" è la risposta di Shonda Rhimes, ideatrice e produttrice dell'universo di Bridgerton targato Netflix "Potrei vivere per sempre con Charlotte e George, ma abbiamo raccontato una storia molto precisa, con un finale definito che credo sia la perfetta chiusura di questo complicato e imperfetto amore".

La Regina Carlotta: Una Storia di Bridgerton, la recensione: Grande festa alla corte d'Inghilterra

"Ma non escludo nulla, perché non si può mai sapere" conclude poi, parlando sempre con Deadline, e lasciando aperto un piccolo spiraglio per chi ha amato la storia della sovrana interpretata da adolescente da India Amarteifio, e in versione adulta da Golda Rosheuvel.

Composta da sei episodi, la serie prequel di Bridgerton va sotto la dicitura "limited series", e non erano stati pianificati ulteriori episodi. Il finale, tuttavia, lascia abbastanza spazio per un possibile seguito, per cui... Perché no? Come dice la stessa Rhimes, non si può mai sapere.

E voi, concordate?