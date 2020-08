La ragazza nella nebbia: il film di Donato Carrisi stasera su Cielo

Stasera su Cielo, alle 21:15, va in onda La ragazza nella nebbia, il film con cui Donato Carrisi, anche autore dell'omonimo romanzo, ha esordito alla regia.

L'ispettore Vogel (Toni Servillo) viene mandato in una cittadina isolata di una sperduta valle montana per investigare sul caso di una sedicenne scomparsa, la giovane Anna Lou. Intanto, i media prendono d'assalto la località e la popolazione del paese comincia ad incolpare Loris Martini (Alessio Boni), un professore che si è appena stabilito lì. Ma la verità si rivelerà più contorta di ciò che si possa pensare. Nel 2018, grazie a La ragazza nella nebbia, Donato Carrisi ha vinto il David di Donatello come miglior regista esordiente.