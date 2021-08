La Ragazza con il braccialetto, clip esclusiva del thriller di Stéphane Demoustier

La Ragazza con il Braccialetto, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è un thriller di Stéphane Demoustier. La pellicola, presentata con successo in Piazza Grande al Festival di Locarno e Vincitore del Premio César per la Miglior Sceneggiatura, arriverà al cinema dal 26 agosto distribuito da Satine Film.

La video clip che potete guardare sopra è ambientata nell'aula del tribunale. Lise risponde alle domande del pubblico ministero che le chiede conto dei suoi silenzi al primo interrogatorio "forse era troppo scioccata per quello che aveva visto... o fatto", le dice.

La sinossi ufficiale del film ci racconta: Lise ha 18 anni e un braccialetto elettronico alla caviglia. Accusata due anni prima del presunto omicidio della sua migliore amica, attende il processo a casa dei genitori, Bruno e Céline, che la sostengono, ciascuno a suo modo, interrogandosi sulla maniera migliore di fare fronte al dramma familiare. Bruno è un padre protettivo, Cèline una madre bloccata davanti al destino della figlia. Un destino che si gioca in tribunale tra accuse e difese, confessioni e testimonianze che finiscono per rivelare la vita intima dell'imputata, inattesa e sconcertante, e rendono difficile discernere la verità.

La ragazza con il braccialetto è un "courtroom drama" incalzante e appassionante per i toni del dibattito con cui difesa e pubblico ministero sostengono e dipanano le reciproche argomentazioni e, al tempo stesso, il suo racconto apre uno squarcio sul mondo inquieto dell'adolescenza.

Il film è diretto da Stéphane Demoustier, qui al suo terzo lungometraggio, che firma anche la sceneggiatura, nel cast troviamo Chiara Mastroianni nei panni della madre della ragazza e il popolare Roschdy Zem in quelli del padre. Lise è interpretatala da Melissa Guers.