La Promessa, trame dal19 al 23 giugno 2023. Anticipazioni: Romulo sorprende Mauro e Teresa

Ecco le anticipazioni delle trame de La Promessa, in onda su Canale 5 dal 19 al 23 giugno 2023 alle 14:45. La nuova soap spagnola, trasmessa dal lunedì al venerdì, è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Lunedì 19 giugno

Finalmente, Simona si riprende dalla crisi e comincia a migliorare. Mauro e Teresa vengono sorpresi a baciarsi da Romulo, il quale rimprovera Mauro chiedendo più discrezione. Intanto, Candela informa Simona che è stata Jana a salvarle la vita. Lo stato di indisposizione di Pia, porta Petra a fare insinuazioni sulle reali condizioni della donna, davanti alla servitù. Intanto, a la Promessa, arriva il barone con suo nipote Curro. Cruz è seccata dal loro arrivo, poichè il sergente ha ripreso le indagini sulla morte di Tomas e intende tornare alla tenuta. Jana viene inviata a pulire l'hangar di Manuel e, in quella occasione lo aiuta ad alleviare il dolore alla sua gamba. Approfitta di un passaggio da Lope per andare a comprare una pomata per Manuel, il quale si confiderà con lei sulla sua passione per il volo.

Martedì 20 giugno

Il barone minaccia Pia di vendicarsi dopo che lei lo ha accusato di essere un violentatore e subito dopo decide di lasciare la Promessa. Mauro non vuole che Teresa lo baci mentre sono all'interno della tenuta. Simona non ce la fa più a restare nella sua stanza e decide di tornare in cucina. Cruz chiede a Pia se conosce il motivo della partenza improvvisa del barone, ma Pia le dice di non sapere nulla. Manuel vuole partecipare a un evento con il suo aereo ma Romulo gli consiglia di non farlo. A Manuel pesa di doversi occupare della tenuta. Il sergente Funes interroga Manuel sul quale nutre molti sospetti. Cruz vuole convincere Funes che l'assassina sia Lola ma Funes vuole continuare a indagare e dice che Lola avrebbe utilizzato un coltello preso in cucina e non un prezioso tagliacarte. Per Lola sarebbe stato un rischio rubare il tagliacarte. Funes sospetta che l'assassino sia un membro della famiglia. Petra fruga nei cassetti di Simona e scopre la scatola della medicina.

Mercoledì 21 giugno

Alonso e Cruz dicono a Manuel che deve smettere di volare perché è un hobby pericoloso, oltre che costoso, e che non potrà partecipare alle esposizioni e alle gare di aerei perché il sergente Funes gli sta addosso. Catalina richiama Tadeo, il fornitore di foraggio e, per prendere tempo con i pagamenti, gli offre la possibilità di scegliere un oggetto prezioso come pegno; Tadeo sceglie la scacchiera che la defunta marchesa aveva regalato a lei e Tomas e a malincuore Catalina se ne separa. Simona riceve un cestino di dolci dalla cuoca misteriosa e chiede a Lope di scrivere a suo figlio Antonio una lettera di auguri per la gravidanza della nuora. Le cameriere spettegolano su Pia e Teresa prende le sue difese, inoltre viene declassata a semplice cameriera per evitare che debba occuparsi di Leonor. Jana è convinta che Curro sia in realtà suo fratello Marcos e che Eugenia abbia finto di essere sua madre; inoltre scopre che la fede di Tomas è scomparsa dal suo nascondiglio.

Giovedì 22 giugno

Il sergente Funes informa i marchesi che Lola si è impiccata e ha lasciato un biglietto in cui confessa l'omicidio di Tomas; ma lui stesso non crede al suicidio e incontra Jana in segreto per dirle di non aver visto né il corpo, né la lettera e che quando ha provato a indagare, è stato ricollocato a Tetouan. Teresa chiede a Romulo perché Mauro non ha mai parlato di lei a nessuno e lui risponde che una volta lo ha fatto: il giorno della veglia per Tomas, quando è stato trovato col viso sporco di rossetto, solo che non era quello di Teresa. Cruz e Leonor vanno a trovare i duchi de los Infantes e vengono ricevute da Jimena, la quale dice che non tornerà a La Promessa. Romulo dice a Catalina che Tadeo continuerà a fornire loro il foraggio, ma che vuole giocare a scacchi contro di lei. Petra riferisce a Cruz che Pia è incinta; Teresa affronta Mauro, il quale le dice la verità e confessa di essere innamorato di Leonor.

Venerdì 23 giugno

Jana scopre che Curro tornerà alla Promessa. Decide quindi di restare alla tenuta e di raccontare a Maria tutta la verità del perché lei si trova lì. Mauro ammette davanti a Teresa di avere avuto una relazione con la signorina Leonor e i due si lasciano. Teresa promette che manterrà il segreto. Cruz decide di organizzare una battuta di caccia dove inviterà solo l'alta società, per attirare i duchi de Los Infantes e convincerli a far tornare Jimena alla Promessa. Simona e Candela, ossessionate dalla cuoca misteriosa, si convincono che sia una delle cameriere e decidono di osservarle meglio per scovarla con le mani nel sacco. Cruz dice a donna Pia di sapere della sua gravidanza e la minaccia di licenziarla, a meno che non si disfi del bambino quanto prima. Catalina decide di giocare a scacchi con Tadeo e lo lascia vincere, per abbonirselo e continuare a ricevere il foraggio per i loro animali.

