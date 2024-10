La promessa: perché oggi non va in onda su Canale 5? Ecco come seguire le avventure di Jana e Manuel

La popolare soap spagnola non sarà più trasmessa su Canale 5; scopri come continuare a seguire la serie in TV e streaming e i nuovi orari di programmazione.

Da oggi, i fan di La Promessa dovranno adeguarsi a una nuova programmazione per seguire le avventure dei protagonisti della 'Downton Abbey' spagnola. La soap, ambientata nella Cordova del 1913, che fino ad oggi è stata un appuntamento fisso nel pomeriggio di Canale 5, dall'1 ottobre trasloca definitivamente su Rete 4. Non solo cambia canale, ma anche l'orario di trasmissione.

Perché La Promessa cambia programmazione

Il cambio di rete e orario è il risultato della rivoluzione nei palinsesti di Mediaset, dovuta al ritorno dei programmi che caratterizzano da anni i pomeriggi invernali di Canale 5: Uomini e Donne e Amici, entrambi condotti e prodotti da Maria De Filippi. Il dating show va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45, subito dopo Endless Love. A seguire la striscia quotidiana dedicata al talent show iniziato la scorsa domenica, mentre alle 16:40 è il turno della dizi turca My Home My Destiny.

Il trasloco su Rete 4 e le reazioni dei fan

Questo cambio di palinsesto ha suscitato qualche malcontento tra i fan di La Promessa, soprattutto per il nuovo orario. Le avventure di Jana Exposito verranno trasmesse alle 19:40 su Rete 4, sostituendo le repliche di Terra Amara. Tuttavia, gli spettatori potranno continuare a seguire le puntate anche in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

La Marchesa Cruz

Cosa accadrà nella puntata di oggi de La Promessa

Nell'episodio dell'1 ottobre, Feliciano impedisce a Salvador di compiere un gesto avventato: l'uomo stava minacciando Jeronimo con un coltello, accusandolo di aver rubato l'orologio di Lorenzo. Per questo furto è stata incolpata Maria, la fidanzata di Salvador, che è stata quindi cacciata dalla tenuta. Nel frattempo, Jana riceve un regalo anonimo, e Abel sostiene di essere stato lui a inviarlo, ma lascia intendere che potrebbe essere stato Manuel, desideroso di riconciliarsi con lei.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Catalina discute con Pelayo il suo rifiuto di sposarsi.