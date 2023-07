La Promessa, anticipazioni delle trame delle puntate dal 31 luglio al 4 agosto 2023

Queste sono le anticipazioni delle trame delle puntate de La Promessa, in onda su Canale 5 dal 31 luglio al 4 agosto 2023 alle 14:45. La soap spagnola, trasmessa dal lunedì al venerdì, è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

La Promessa, trama di lunedì 31 luglio: intrighi e passioni nella tenuta di Curro

Curro, sorpreso da Cruz mentre cerca di prendere Eugenia in braccio, la fa cadere. La marchesa lo rimprovera e gli ordina di non avvicinarsi più alla madre. Cruz decide che qualcuno dovrà assistere la sorella giorno e notte. Maria suggerisce a Donna Pia il nome di Jana, in modo che possa portare a termine il suo piano, ma la marchesa decide che sarà Maria, Jana le propone di ridurre le medicine ma lei è spaventata. Pia e Mauro mettono in guardia Teresa per il suo avvicinamento al Barone, ma lei crede nella buona fede dell'uomo.

Il barone rimprovera Pia e Petra per il disordine nella sua camera ed esige che sia Teresa a occuparsene. Romulo convoca Manuel per dirgli che dovrebbe dichiararsi in modo formale a Jimena in presenza dei baroni, ma Manuel vuole prima conoscerla meglio. Juan fa visita a Leonor in presenza di Mauro e la ragazza lo fa ingelosire. In cucina, inizia la produzione delle confetture che saranno messe in vendita. Candela soffre del rapporto tra Lope e Simona.

Inganni e rivelazioni nell'episodio di martedì 1° agosto

Jana cerca di estorcere informazioni su Eugenia da Catalina e Manuel, scoprendo così che la donna in passato ha avuto grosse difficoltà ad avere figli. Maria, chiede a Pia di essere affiancata da Salvador nelle cure di Eugenia. La governate, seppur con qualche perplessità, accetta. Maria, comunica a Jana, che Eugenia sembra dare segni di coscienza. Petra induce Candela a credere che Simona e Lope stiano malignando alle sue spalle.

E così la donna, mossa dall'invidia, versa nel piatto di Eugenia delle mandorle che potrebbero ucciderla, poiché la donna è allergica, ma per fortuna Lope se ne accorge appena in tempo. Padre Camilo si informa sulla situazione finanziaria de La Promessa con Tadeo e successivamente anche con Petra, che gli conferma che i signori sono a corto di denaro contante. Catalina propone un affare a Tadeo, quello di vendere la loro confettura di mirtilli. L'uomo, piacevolmente stupito dalla bontà del prodotto, accetta.

Mercoledì 2 agosto: Eugenia sembra reagire alla diminuzione dei farmaci

Romulo confonde Jana con una cameriera che è passata a La Promessa qualche tempo prima. Comunque, il maggiordomo è abbastanza sicuro di conoscerla per qualcosa, il che lascia Jana preoccupata che possa scoprirla. Simona rivela che è stata Candela ad aggiungere le mandorle al cibo della signora Eugenia, mettendone a rischio la vita. La cuoca non ha altra scelta che tradire la sua aiuto-cuoca, rivelandolo a Pia che, da parte sua, continua a cercare di salvare Teresa dalle attenzioni del Barone.

Nel frattempo, Maria continua a diminuire la dose di farmaci di Eugenia, che sembra più attiva e lucida. Salvador aiuta Maria nelle faccende, avendo così la scusa perfetta per trascorrere del tempo insieme a lei e lasciarsi trasportare dalla reciproca attrazione. Un'altra cosa curiosa che riguarda padre Camilo, è il suo interesse particolare per Manuel che lo porta a raccogliere informazioni su di lui grazie alla sua affascinante verbosità.

Nella puntata di giovedì 3 agosto la passione travolge Salvador e Maria

Padre Camilo, dopo aver letto una missiva, inizia ad accusare strani capogiri. Curro, tramite un gioco con la corda riesce a interagire con Eugenia, strappandole un "ti voglio bene". Alonso esorta Manuel a chiedere la benedizione del duca de los Infantes per il matrimonio, il quale chiede, invece, che gli venga concesso del tempo. Salvador porta dei fiori a Maria.

I due successivamente, si scambieranno dei baci appassionati. Pia, mentre accudisce Eugenia, riceve la visita del barone e coglierà l'occasione per sfogarsi delle violenze perpetrate da lui. Leonor accuserà Mauro di essere venuta a conoscenza di segreti da parte di Teresa sulla sua vita, ma lui negherà invitando Leonor a farsi raccontare tutta la verità da Teresa. Quest'ultima dirà a Leonor che, nonostante la frequentazione dei due, continuava in segreto la relazione con lui. Petra annuncia a Pia la volontà di Cruz nell'incontrare la nuova aiutante di cucina.

La Promessa di venerdì 4 agosto: nuovi colpi di scena coinvolgono i personaggi.

Eugenia, vedendo Jana, ha un attacco di nervi. Cruz entra nella stanza e chiede cosa sia accaduto. Maria non sa cosa dire e si inventa che Eugenia ha visto una fotografia nella scatola dei ricordi di Cruz. Maria riesce a convincere Cruz a non vedere subito la scatola per poi poter aggiungere al suo interno la foto di Eugenia su una sedia a rotelle con un'altra donna. Mauro confessa a Leonor di essere andato a letto con Teresa mentre stava con lei. Manuel racconta a Jimena la romantica storia del grande amore del marchese Jacinto e di Sara, la sua seconda moglie che morì prematuramente e che la leggenda narra vaghi ancora all'interno de La Promessa.

Pia dice a Romulo di essere molto preoccupata per Teresa. Salvador e Maria si fidanzano. Jimena racconta la storia di Sara a Leonor. Il Barone convince Cruz, dopo l'episodio dell'attacco di nervi di Eugenia, di affiancare un'altra domestica a Maria che ovviamente dovrà essere Teresa.

