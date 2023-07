La Promessa, anticipazioni delle trame delle puntate dal 24 al 28 luglio 2023

Queste sono le anticipazioni delle trame delle puntate de La Promessa, in onda su Canale 5 dal 24 al 28 luglio 2023 alle 14:45. La soap spagnola, trasmessa dal lunedì al venerdì, è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

La Promessa, trama di Lunedì 24 luglio: amori e segreti alla Tenuta

Il barone parla con Teresa che rimane colpita dalla sua gentilezza. Teresa gli confida di soffrire per un amore non corrisposto. Alonso ringrazia Romulo per il consiglio ricevuto e per la sua dedizione verso la Promessa. Petra dice a Pia che Lope non può continuare a cucinare e invita Pia a confessarlo ai marchesi. Jana cerca di avvicinarsi a Curro che la tratta in malo modo. Leonor propone a Cruz di ospitare Eugenia quando uscirà dal sanatorio così anche Curro potrà restare alla tenuta. Maria e Jana fanno pace. Candela confida a Simona che è preoccupata per il fatto che Lope possa far perdere loro il lavoro. Simona la tranquillizza. Pia dice a Romulo che Petra ha minacciato di svelare il segreto di Lope a Cruz. Pia gli propone di informare Simona di questo pericolo. Jimena invita Manuel a pranzo, ma Manuel le dice che non può perché deve riparare l'aereo. Jimena ci rimane male e lo dice a Cruz.

Jimena cerca di avvicinarsi a Manuel nell'episodio di martedì 25 luglio

Catalina ordina a Petra di tacere con i marchesi sul fatto che Lope stia aiutando Simona in cucina. Intanto, Mauro tenta dissuadere Leonor dal suo piano di fuggire con lui per sposarsi e le mostra con durezza come sarebbe la sua vita se decidessero di farlo. Jimena, nel tentativo di consolidare il suo rapporto con Manuel, decide di aiutarlo nelle riparazioni dell'aeroplano, lui accetta volentieri e, tra i due, sembra stabilirsi una certa complicità che rattristerà Jana che, casualmente, li vede. Leonor si sfoga con Manuel per le sue pene d'amore, pur tacendo l'identità dell'uomo di cui è innamorata, e questo fa sì che anche Manuel rifletta sulla sua situazione con Jimena, finchè non arriva a fare una dichiarazione d'amore a Jana. Camilo parla con Pia, offrendole il suo conforto, ma quando la donna scopre che Petra ha raccontato al sacerdote della sua gravidanza, va su tutte le furie e si scontra con lei. Intanto, Teresa è sempre più preda dell'interesse del barone.

Mercoledì 26 luglio: Jimena è convinta di conoscere padre Camilo

Catalina impone a Petra di non svelare ai marchesi che Lope lavora in cucina. Petra annuncia ai marchesi che padre Camilo, suo amico, si fermerà a La Promessa per circa un mese prima di diventare parroco a Leon. La notizia spaventa Alonso che nota la fame del prete. Salvador chiede a Maria un'idea per andare in paese a spedire una lettera importante: è l'ennesimo ricorso che lui invia per chiedere il congedo dal servizio di leva obbligatorio e evitare l'invio al fronte. Manuel porta Jana in volo, ma lei capisce che è un addio e chiude ogni futuro sviluppo tra loro per non soffrire. Padre Camilo non è nuovo a Jimena che dice di averlo già incontrato. Il padre si schermisce, poi dichiara che lo avrà scambiato, come altri, per un attore di Vaudeville e spettacoli con ballerine nude, il che suscita ilarità. Petra interviene salvando le apparenze. Mauro respinge Leonor rammentandole che una fuga d'amore li condurrebbe entrambi alla rovina. Leonor si dice disposta a tutto per amore.

Giovedì 27 luglio in La Promessa: Padre Camilo aproffita di Petra

Durante la cena, Manuel chiede a Jimena di sposarlo e lei accetta, Jana soffre, ma decide che è la soluzione migliore per tutti. Mauro dice a Leonor che Romulo li ha visti baciarsi e mette fine alla loro storia impossibile, prima di passare un'ultima notte insieme. I domestici sono in fermento per l'arrivo di Eugenia, che rimarrà per qualche giorno a La Promessa. Manuel confessa a Jana di aver chiesto la mano di Jimena solo per adempiere ai suoi doveri di erede, ma quando la donna gli espone i suoi timori, il signorino cerca di rassicurarla e la bacia. Padre Camilo continua ad approfittarsi di Petra e la convince a che lui debba mangiare le stesse cose che mangiano i marchesi. Candela si addormenta e brucia una torta, poi si sfoga con Pia, perché si sente inutile da quando Lope è diventato il nuovo aiutante di cucina. Simona e Lope ringraziano Catalina per aver rimesso in riga Petra e le preparano una torta al formaggio con la famosa confettura piccante di Lope.

Nell'episodio di venerdì 28 luglio: lo stato di Eugenia preoccupa i familiari

La Promessa è in subbuglio per l'arrivo, quasi in stato catatonico, di Eugenia. Cruz si occupa amorevolmente della sorella, ma lei reagisce male al bacio tra Alonso a Cruz. Manuel parla con Jana di sentimenti e del fidanzamento con Jimena. Salvador viene messo al corrente delle cause delle condizioni di Eugenia: il marito era un donnaiolo e un manesco. Mauro confida a Teresa che ha chiuso con Leonor, ma lei non vuole saperne. Jana analizza le medicine di Eugenia e scopre che le vengono somministrate 10 gocce di laudano e vorrebbe diminuire la dose. Pia chiede al Barone di stare lontano da Teresa, ma lui la tratta con disprezzo e va da Teresa in cerca di compassione per la situazione di Eugenia. Catalina propone a Simona e Lope di iniziare la produzione della confettura ai mirtilli e pepe rosa per la vendita. Padre Camilo continua a elogiare Petra e a chiederle dei massaggi. Leonor riceve una lettera del figlio del Duca de Belmonte che l'avvisa che sta per farle visita.

Il video riassunto delle trame della settimana nella clip caricata su Mediaset Infinity