La Promessa, anticipazioni delle trame delle puntate dal 21 al 25 agosto 2023

Queste sono le anticipazioni delle trame delle puntate de La Promessa, in onda su Canale 5 dal 21 al 25 agosto 2023 alle 14:45. La soap spagnola, trasmessa questa settimana dal lunedì al venerdì, è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

La Promessa, trama di lunedì 21 agosto

Cruz fa riportare Eugenia al sanatorio senza dirlo a nessuno. Curro ne rimane molto turbato. Leonor continua a non stare bene. Durante la colazione anche Manuel e Catalina fanno delle obiezioni sulla partenza improvvisa di Eugenia. Cruz chiede a Curro di riferirle come ha trovato Leonor eha un diverbio con Cruz sulla partenza di Eugenia.

La promessa: una foto promozionale del cast della soap

Manuel confida a Carolina di essere molto felice di sposare Jimena e che intende occuparsi della tenuta per poterla lasciare ai loro eredi. Jana consola Curro che è in lacrime. Il barone sgrida Curro e Jana prova a difenderlo provocando le ire del barone. Miguel torna alla tenuta e consiglia a Lope e a Salvador di andarsene il prima possibile. Don Romulo non è rientrato alla tenuta e Pia dovrà sostituirlo per la cena di fidanzamento. Alla tenuta arrivano i duchi de los Infantes. Jose chiede rassicurazioni a Camilo su Manuel e sulla sua famiglia.

Martedì 22 agosto: Jana vuole vendicarsi del barone

Durante la cena di proposta, Manuel regala un anello di fidanzamento a Jimena e le chiede di sposarlo. Intanto, Jana viene chiamata da Pia perché si assicuri che Romulo non sia ferito gravemente, poiché l'uomo rifiuta di chiamare un medico.

Jana appura che Romulo non versa in gravissime condizioni, nonostante il violento pestaggio, e si convince che sia stato il barone a tendergli una trappola, poiché lui stesso lo aveva mandato a Lujan per una commissione ed era l'unico a sapere dove si trovasse. Nel frattempo, Martina, la nipote di Alonso, arriva a la Promessa per aiutare Leonor a riprendersi dalla disperazione in cui è caduta per via di Mauro.

La promessa: una scena della soap

Jana confida a Maria che, durante la cena, ha riconosciuto nell'anello che indossava il barone, quello che portava l'uomo che uccise sua madre e giura vendetta. Maria cerca di dissuaderla dal fare azioni avventate. Candela trova il documento che Lope nasconde e gli chiede spiegazioni.

Nella puntata di mercoledì 23 agosto Petra fa una rivelazione a don Camilo

Candela scopre i compromettenti documenti di Salvador che è costretto così a rivelare di cosa si tratta: ha ottenuto, con l'aiuto di Miguel e il sostegno di Lope, un certificato di inidoneità per evitare il servizio di leva obbligatorio, che lo avrebbe costretto a imbarcarsi per il fronte in Marocco.

Le donne si irrigidiscono, ma poi lo rassicurano che non lo denunceranno. Manuel scatta a Jana e Jimenauna una foto come ricordo della loro amicizia, a Jana la cosa non piace e se ne lamenta con Maria.

La promessa: una scena della soap

Mauro è demoralizzato per Leonor, Manuel si dimostra amichevolmente comprensivo. Petra rivela a don Camilo che il matrimonio tra Jimena e Manuel è opera dell'insistenza della signora Cruz con uno scopo preciso: salvare le sorti economiche di La Promessa. Curro rivela a Martina che Leonor aveva tentato di lanciarsi da una delle torri, ma grazie a lui aveva desistito.

La promessa di Giovedì 24 agosto: Il barone minaccia Romulo

La Guardia Civile porta via Salvador per interrogarlo e Lope rivela a Maria il motivo per cui il giovane è stato arrestato. Lope e Maria chiedono a Romulo di andare in caserma, all'indomani, per intercedere per Salvador.

La promessa: una scena della soap

Il barone accusa Romulo di avergli lasciato un biglietto minaccioso dentro il libro che sta leggendo, ma il maggiordomo nega; Jana lascia un secondo biglietto e a quel punto il barone perde le staffe e fa una sfuriata a Romulo, minacciando di farlo uccidere. Martina rimprovera Mauro e gli restituisce la medaglietta che questi aveva regalato a Leonor.

Padre Camilo spinge Manuel ad aprirsi con lui e il signorino gli confessa che i De Lujàn sono in una una situazione economica complicata; tra le righe, gli lascia intendere che si sposerà solo per dovere. Jana ruba una pistola dal comò in salotto. Teresa chiede al barone se la sua offerta di lavoro è ancora valida e questi le risponde che ne parleranno con calma quando tornerà dal suo viaggio a Cordova.

Venerdì 25 agosto: Romulo deve partire per il fronte

Jana confessa a Manuel il suo amore, ma gli dice anche che non potranno mai stare insieme, perché la loro è una storia impossibile. Romulo convince il comandante del commissariato a ritirare le denunce contro Salvador ma, in cambio, il giovane dovrà partire per il fronte la sera stessa.

Il barone cerca di convincere Manuel a non sposarsi, ma suo nipote risponde che non verrà meno ai propri doveri. Martina suggerisce a Leonor di andare a Parigi a studiare moda, per allontanarsi da La Promessa e dimenticare Mauro, ma quando le due propongono la cosa ai marchesi, ricevono un netto rifiuto.

La promessa: Ana Garcés in una scena della soap

I duchi de Los Infantes fanno una visita a sorpresa ai marchesi: diranno di essersi fermati sulla strada per le terme, ma in realtà José è lì per parlare con padre Camilo che rivela al duca che Cruz sta manipolando il rapporto di Manuel e Jimena per forzare il matrimonio e salvare le finanze dei De Lujan.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity il riassunto della settimana dal 16 al 18 agosto