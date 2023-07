La Promessa, anticipazioni trame dal 3 al 7 luglio 2023

Ecco le anticipazioni delle trame de La Promessa, in onda su Canale 5 dal 3 al 7 luglio 2023 alle 14:45. La nuova soap spagnola, trasmessa dal lunedì al venerdì, è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Lunedì 3 luglio

Curro si rende conto dell'atteggiamento quasi di odio che Cruz dimostra chiaramente nei suoi confronti e non ne comprende il motivo. Manuel scopre che la presenza di Jimena a La Promessa è quanto meno curiosa. Ma ha un'intuizione, che verifica immediatamente con il padre e la madre, che vorrebbero che Manuel sposasse Jimena e si dimostrasse adatto a ereditare il patrimonio paterno. Nello scontro con i genitori, Manuel si mostra ben determinato a rifiutare la proposta, anche perché innamorato di Jana. Jana è determinata a parlare con Curro, convinta che sia suo fratello, ma lui la tratta molto male. Leonor, mentre continua la sua storia d'amore con Mauro tra mille cautele e difficoltà, vuole combinare un matrimonio tra Curro e Jimena. Pia è molto combattuta per la sua gravidanza, che preferirebbe non portare a termine, anche perché non frutto dell'amore, e perché verrebbe all'istante licenziata se partorisse il bambino. Jana si propone di aiutarla.

Martedì 4 luglio

Alonso e Cruz si arrabbiano con Manuel dopo aver letto sul giornale della sua vittoria nella gara di volo. Jimena entra nel salotto e prende le difese di Manuel che le propone un giro in aeroplano. Jana cerca di parlare con Curro che però la tratta in malo modo e le dice di non rivolgergli più la parola. Simona e Candela continuano a parlare della cuoca misteriosa. Curro gioca a carte con Leonor che però lo riprende dicendogli che un gentiluomo ogni tanto deve far vincere una dama. Catalina parla con Alonso perché è preoccupata per la situazione economica della tenuta. Manuel chiede a Maria se sa perché Jana non passa più all'hangar. Lope legge a tutta la servitù una lettera del figlio di Candela nella quale dice che è diventato un calciatore e che forse verrà a giocare vicino a Lujan. Pia chiede a Cruz tre giorni di ferie per andare a interrompere la gravidanza. Cruz glieli concede. Cruz le dice di organizzare una merenda per il suo compleanno invece di una sontuosa festa.

Mercoledì 5 luglio

Petra sostituisce Pia durante la sua assenza comportandosi in modo indisponente con tutta la servitù, finchè questo non la porterà a un vero e proprio scontro con Candela. Simona scopre che la "cuoca misteriosa" in realtà, è Lope e gli chiede spiegazioni. Lui è disposto a dargliele in cambio della verità sulle lettere dei figli di Simona, ma la donna reagisce male. Jana è molto amareggiata per il modo in cui la tratta Curro e si sfoga con Maria. Manuel tenta di parlare con Jana, perché capisce che lei lo sta evitando. La reazione della ragazza gli conferma quello che pensava, Jana gli chiarisce che loro non possono essere amici. Intanto, Leonor decide di parlare con Alonso della sua relazione con Mauro. Gli da' un appuntamento in biblioteca e chiede a Mauro di raggiungerli 15 minuti dopo, convinta che avrà la benedizione di suo padre, ma quando gli dirà che una sua "amica" si è innamorata del cameriere personale del proprio padre, la reazione di Alonso sarà inaspettata.

Giovedì 6 luglio

Mauro entra in salone senza uniforme sperando nel miracolo con Alonso, ma non è così e finisce in un dura lavata di capo di Romulo. Simona confessa che le lettere ricevute dai figli sono tutte false, è stata lei a scriverle e a inviarsele dal paese, per smentire l'insinuazione di Petra secondo la quale non sono bravi figli perché non scrivono alla madre. Lope le confessa di essere il cuoco misterioso e compie il miracolo ai fornelli lasciando Simona di stucco. Maria e Jana con un sotterfugio fanno ritrovare la fede nuziale scomparsa di Tomas nel lavabo del bagno di Jimena. Ma Cruz intuisce l'insidia e obbliga Manuel e gli altri a non comunicare il fatto al sergente Funes. Mauro va nell'hangar dove trova Leonor che lo aspetta per farsi perdonare. Jimena si avvicina a Manuel e Jana li nota nei giardini. Petra salva le sorti della proprietà dal dissesto economico vendendo la spilla di Donna Eugenia, affidatale da Cruz e ricevuta in regalo da Alonso in seconde nozze.

Venerdì 7 luglio

Curro sta per aggredire Jana, ma fortunatamente interviene Manuel, che scioccato per ciò che ha visto, allontana subito il cugino. Intanto, la Signora Marchesa ha cambiato idea: per il suo compleanno darà una festa in grande stile. Alonso e Catalina non sono molto d'accordo, visto il recente lutto che la famiglia ha subito, ma Jimena ne è entusiasta e le viene anche chiesto da Cruz, di impartire lezioni di ballo a Manuel. Nel frattempo, Teresa redarguisce Mauro per essersi fatto scoprire da Jana, mentre usciva a petto nudo dall'hangar. La stessa è furiosa poiché Jana ha creduto che ci fosse lei lì dentro insieme all'uomo. Lope chiede informazioni a Simona su suo figlio, ma lei non vuole farne parola. Petra cerca in tutti i modi di scegliere il menù per la festa di compleanno, certa che Pia non tornerà. Ma proprio mentre dice a Simona che presto sarà lei la nuova governate, ecco che alle sue spalle, compare Pia.

Il video riassunto delle trame della settimana nella clip caricata su Mediaset Infinity