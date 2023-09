La Promessa, anticipazioni trama 8 settembre: Jana vuole avvicinare Manuel durante il funerale

Queste sono le anticipazioni della trama della puntata de La Promessa, in onda venerdì 8 settembre su Canale 5 a partire dalle ore 14.45. La soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 7 settembre

La promessa: riassunto della puntata del 7 settembre

Jimena suggerisce a Cruz di sfruttare l'amnesia di Manuel per riscrivere i suoi ricordi. Cruz annuncia durante una cena che non bisogna menzionare il passato di Manuel se si vuole incontrarlo. Nel frattempo, Gregorio inizia a cercare la spilla della marchesa e impone nuove regole ai domestici. Candela e Simona sono sconvolte, mentre Maria è sgridata da Gregorio. Funes cerca di risolvere la scomparsa del barone e alla fine annuncia il suo ritrovamento di notte.

La promessa, anticipazioni dell'8 settembre: La scoperta di Simona e Candela

Simona e Candela trovano sotto al letto di Camilo la lettera del duca nella quale gli si dice di trovare delle informazioni sugli abitanti della tenuta. Petra li scopre e lo dice a Gregorio che minaccia di licenziare Candela e Simona.

Nel prossimo episodio il segreto di Camilo può essere svelato

Simona e Candela confidano a Lope di aver indagato su Camilo e di aver scoperto che nasconde qualcosa. Manuel informa Jimena di essere a conoscenza della morte di suo nonno e le chiede di non mentirgli più in futuro.

Gregorio scopre le visite di Jana a Manuel

Gregorio sorprende Jana fuori dalla camera di Manuel e le fa una ramanzina. Subito dopo il maggiordomo ordina a Mauro di non lasciare entrare nessuno che non sia autorizzato.

Nella nuova puntata della soap, Jana testa la reazione di Manuel

Manuel si è ripreso e Jana, contro il volere di Maria, ha in mente un piano. La ragazza, approfittando del momento del funerale, vuole presentarsi al cospetto di Manuel per capire quale sarà la sua reazione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Jimena continua ad essere turbata, nonostante la guarigione di Manuel.