La Promessa, anticipazioni trama 7 settembre: Jimena e Cruz approfittano dell'amnesia di Manuel

Queste sono le anticipazioni della trama della puntata de La Promessa, in onda giovedì 7 settembre su Canale 5 a partire dalle ore 14.45. La soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 6 settembre.

La promessa: riassunto della puntata del 6 settembre

Jimena è ancora preoccupata per la salute di Manuel ma non riesce a separarsi da lui. Un nuovo maggiordomo autoritario arriva a La Promessa. Candela e Simona sospettano di padre Camilo e chiedono aiuto a Teresa per indagare su di lui. Manuel perde temporaneamente la memoria e crede che Jimena sia la vedova di suo fratello. Il sergente Funes inizia a indagare sulla scomparsa del Barone, causando nervosismo tra i residenti, tra cui Teresa.

La promessa, anticipazioni del 7 settembre: Cruz scrive un diario per Manuel

Jimena suggerisce a Cruz di approfittare dell'amnesia di Manuel per riscrivere i suoi ricordi. Per evitare che il loro piano segreto venga contaminato dai membri della famiglia, Cruz annuncia durante una cena, che in caso si voglia incontrare Manuel, non bisognerà parlargli del suo passato.

Nel prossimo episodio il nuovo maggiordomo si scontra con la servitù

Gregorio inizia le sue indagini per ritrovare la spilla della defunta marchesa e contemporaneamente consegna a Simona le nuove linee guida per i pasti della servitù.

La decisione di Gregorio crea scompiglio in cucina

Candela e Simona si sentiranno oltraggiate dal comportamento di Gregorio, il quale convocherà delle cuoche della provincia con l'intento di sostituire il personale della cucina.

Nella nuova puntata della soap continuano le indagini per ritrovare il barone

Maria racconterà a Simona quanto è affezionata al suo carillon, ma venendo presto sgridata da Gregorio per averlo usato nell'orario di lavoro. Funes inizierà il suo interrogatorio per ricostruire la scomparsa del barone, arrivando poi ad annunciare in piena notte il suo ritrovamento.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Jana entra nella stanza di Manuel per portargli dei fiori.