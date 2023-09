La Promessa, anticipazioni trama 6 settembre: Manuel si sveglia ma non ricorda nulla

Queste sono le anticipazioni della trama delle puntate de La Promessa, in onda mercoledì 6 settembre su Canale 5 a partire dalle ore 14.45. La soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

La promessa: riassunto della puntata del 5 settembre

Cruz scopre Lope in cucina, si arrabbia con la servitù e decide di licenziare Lope, Simona e Candela. Nel frattempo, Manuel è in stato letargico e ha convulsioni. Petra vuole sostituire la servitù, Alonso porta un nuovo maggiordomo. Jana è preoccupata per Manuel, mentre Jimena non vuole vederlo. Curro è incaricato di cercare il signor barone scomparso. Manuel mostra segni di risposta quando Jana lo visita, e c'è tensione tra Cruz e Alonso a causa della sua salute.

La promessa, anticipazioni del 6 settembre: Jimena non si allontana da Manuel

Jimena sembra incapace di superare il rifiuto per la condizione di salute di Manuel ed evita in tutti i modi di passare del tempo con lui. Il Duca de Los Infantes crede che sia giunto il momento di allontanare la figlia da lui e la va a prendere, ma Jimena, nonostante tutto, non se la sente di abbandonare il suo futuro sposo.

Ecco il nuovo maggiordomo

Intanto Alonso mette in atto la sua minaccia e il nuovo maggiordomo arriva a La Promessa; è chiaro fin da subito che non è lì per fare amicizia.

Nel nuovo episodio le ragazze indagano su padre Camilo

Candela e Simona confessano a Teresa che, secondo loro, padre Camilo nasconde qualcosa di losco e che vorrebbero l'aiuto della ragazza per fare qualche indagine su di lui. Così le fanno scrivere una lettera alla Diocesi di Leon.

Arrivano finalmente notizie da Salvador

E a proposito di lettere, anche Maria ne riceve una da Salvador, ma le parole del ragazzo non sono affatto buone. È stato mandato in un fortino nella terra di nessuno, alla mercè del nemico.

Nella puntata di domani della soap spagnola Manuel si risveglia

Manuel si è svegliato dal suo stato letargico ma, dopo pochi minuti di tensione, perde nuovamente conoscenza. Jimena si incolpa di esserne la causa, ma Cruz la conforta, è sicura che Manuel si risveglierà. E così succede. Ma Manuel è molto confuso e non ricorda nulla. Manuel riconosce i suoi genitori, ma l'unica cosa che può dire su Jimena, è che è la vedova del suo defunto fratello Tomas

Il nuovo maggiordomo umilia Romulo

Il nuovo maggiordomo Gregorio impone regole dure per la servitù e lascia Romulo quasi senza poteri e, oltretutto, continua a rivolgersi a lui con maleducazione in pubblico. Romulo contiene la sua rabbia come meglio può.

La promessa: Le indagini sulla scomparsa del Barone

Il sergente Funes torna a La Promesa. Indagherà sulla scomparsa del Barone. Conrado Funes interrogherà tutti i signori e i membri della servitù. Teresa è molto nervosa. È l'ultima ad aver visto il Barone prima che se ne andasse e sa che sarà una delle prime a essere interrogata. Pia, Jana e Maria la incoraggiano. Non succederà nulla se non cadono in contraddizione.

