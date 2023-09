La Promessa, anticipazioni trama 5 settembre: Cruz scopre Lope in cucina e giura che qualcuno sarà licenziato

Queste sono le anticipazioni della trama delle puntate de La Promessa, in onda martedì 5 settembre su Canale 5 a partire dalle ore 14.45. La soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata del 4 settembre.

La promessa: riassunto della puntata del 4 settembre

Alonso torna a casa e viene accolto da Catalina. Manuel è in uno stato letargico, preoccupando tutti. Jimena è tesa. Jana verifica le condizioni di Manuel. Padre Camilo è impopolare. Il falso prete prolunga la sua permanenza. Cruz è preoccupata per il barone. Petra litiga in cucina. Mauro è sospettoso riguardo al barone. Alonso informa Curro del tutore per l'esame di ammissione.

La promessa, anticipazioni del 5 settembre: Petra mette nei guai la servitù

Cruz scende in cucina e nota la presenza di Lope. Si arrabbia con la servitù e giura che prenderà provvedimenti. La servitù intuisce che a parlare con i signori potrebbe essere stata Petra. Maria e Teresa hanno la conferma che sia stata lei perché riescono a farla confessare. Cruz e Alonso discutono su come farla pagare al servizio. Dopo un primo momento di disaccordo i due decidono che procederanno con il licenziamento di Lope, Simona e Candela, appena riusciranno a formare una nuova squadra in cucina.

Nel nuovo episodio le condizioni di Manuel non migliorano

Nel frattempo, Manuel, allettato in stato letargico, ha delle convulsioni e il medico cerca di indagare la causa del suo malessere. Jana è preoccupata per le condizioni di Manuel e vorrebbe poter fare qualcosa. Jimena, al contrario, è turbata dalla vista di Manuel in queste condizioni e non vuole vederlo. Curro viene messo a capo delle ricerche per ritrovare il signor barone, ancora disperso.

Una piccola speranza per Jana

Manuel è ancora in stato letargico e inizia ad avere delle convulsioni, sembra non esserci speranza che si svegli; Jana, come di consueto, va a trovarlo e, mentre gli parla, lui le stringe ripetutamente la mano, pur restando incosciente.

Nella puntata di domani della soap spagnola Romulo conosce il destino della servitù

Petra cerca di convincere Cruz a licenziare immediatamente tutti i domestici e si offre di diventare la nuova governante; Alonso comunica a Romulo che arriverà un nuovo maggiordomo, per supervisionare lui e il resto della servitù: una volta che avrà fatto rapporto al marchese, questi deciderà se e chi licenziare, mentre Catalina prende le difese di Lope con il padre.

Curro prova a concentrarsi sullo studio ma discute con Alonso

Martina dice a Curro che è il momento di pensare a se stesso e concentrarsi sugli studi e Catalina si offre di aiutarlo. Lope dà a Maria un carillon che Salvador le ha comprato come regalo del loro primo mese insieme, prima di partire per l'Africa. Tra Cruz e Alonso c'è molta tensione per via dello stato di salute di Manuel.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Lope legge a Maria una lettera scritta da Salvador per la ragazza.