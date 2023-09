La Promessa, anticipazioni trama 12 settembre: la verità sulla morte del barone

Queste sono le anticipazioni della trama della puntata de La Promessa, in onda martedì 12 settembre su Canale 5 alle 16:05 circa, subito dopo Uomini e Donne. La soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 11 settembre.

La promessa: riassunto della puntata dell'11 settembre

Gregorio minaccia la servitù per trovare la spilla rubata su ordine di Alonso. La famiglia De Lujan è assente da La Promessa per il funerale del barone De Linaja. Manuel sente un profumo di camomilla e Jimena gli mente sulla loro storia.

La promessa, anticipazioni 12 settembre: l'ultima notte de Il Barone

Jana, Teresa, Pia e Maria si riuniscono e condividono angosce e paure, rievocando gli avvenimenti della notte in cui il barone è morto. Giorni addietro, l'uomo aveva tentato di abusare di Teresa.

Nel secondo episodio della settimana scopriamo come è morto il Barone

Pia, per difendere Teresa dal tentativo di stupro da parte del barone, lo uccide usando una statuetta; Maria e Jana entrano nella sala da fumo e scoprono l'accaduto.

La falsa partenza del Barone

Le donne decidono di simulare una repentina partenza per Cordova da parte del barone, sperando così di non destare sospetti.

Nel nuovo episodio l'epilogo della storia

Jana e Pia prendono l'auto del barone e la lanciano in un crepaccio con l'uomo a bordo, mentre Maria e Teresa restano in casa per eliminare le prove del crimine.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Cruz obbliga Don Gregorio a far rispettare un'importante regola