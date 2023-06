La Promessa: anticipazioni delle trame dal 5 al 9 giugno 2023

Ecco le anticipazioni delle trame de La Promessa, in onda su Canale 5 alle 14:45 dal lunedì al venerdì. La nuova soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Lunedì 5 giugno

Il sergente Funes, grazie alle sue indagini, è riuscito a scoprire che il Signorino Tomas è stato ucciso in un luogo diverso da quello del suo ritrovamento. Così, decide di perquisire tutto il palazzo. La signora Marchesa, colta di sorpresa da questa notizia, manda subito Petra a ripulire accuratamente la sua stanza. Nel frattempo, Simona viene convinta dalla signorina Catalina a non lasciare La Promessa. Tutta la servitù festeggia la buona notizia e alla festa si aggiunge Catalina. Maria, piena di euforia, raggiunge Jana per raccontarle tutte le novità che si è persa a causa del duro lavoro che la Marchesa le impone. Proprio in quel momento, Jana apprende che il sergente e i suoi uomini stanno perquisendo le stanze della servitù. La ragazza si precipita in camera sua e muovendo il letto, nel tentativo di recuperare la fede del signorino Tomas, fa cadere l'arma del delitto, precedentemente messa lì da Petra per incastrarla.

Martedì 6 giugno

Jana nasconde il tagliacarte ritrovato. Il sergente Funes si insospettisce per il suo comportamento e Jana reagisce con violenza. Funes la fa rinchiudere in una stanza, dove passerà la notte. Mentre viene portata da un agente nella camera dove verrà rinchiusa, Jana riesce a nascondere il tagliacarte. Quando Funes va a parlare con Cruz e Manuel dell'esito infausto della perquisizione, Manuel lo aggredisce verbalmente per aver trattato Jana in quel modo. Cruz reagisce male. Leonor dimostra in modo quasi ossessivo il suo amore per Mauro, il quale cerca in tutti i modi di sfuggirle, benchè profondamente innamorato di lei. Nel frattempo, Petra continua a maltrattare Jana in tutti i modi possibili. Petra rivela poi a Cruz di aver trovato il tagliacarte dove l'aveva nascosto Jana. Simona è sempre più stanca e chiede a Pia di intercedere con la padrona per avere un'aiutante di cucina. Pia chiede a Cruz di moderare l'abuso di potere di Petra e l'aiutante di cucina per Simona e Candela.

Mercoledì 7 giugno

Cruz vuole spingere Manuel a sposare Jimena, così da assumere il controllo de La Promessa. Petra dice a Pia di sapere che è incinta e che le rimane poco tempo come governante, perché presto sarà lei a prendere il suo posto. Leonor è sempre più innamorata di Mauro e la servitù scopre che lui è fidanzato già da tempo con Teresa, la cameriera personale assunta per Jimena dietro richiesta della marchesa. Lope rivela di essere orfano e di non amare il suo lavoro. Simona chiede di nuovo un aiuto in cucina, ma le viene negato dalla marchesa e mentre sta preparando la lista della spesa, sviene all'improvviso, Romulo tenta di soccorrerla. Candela rivela di non essere stata lei a preparare lo stufato tanto apprezzato. L'ispettore Funes esplora nuove piste e dice ai marchesi che il principale indiziato è Manuel, sospettato di aver ucciso Tomas per diventare l'erede della proprietà. Jana avvisa Manuel che l'ispettore lo ha preso di mira.

Giovedì 8 giugno

Il sergente concentra le indagini su Manuel, sul possibile movente legato all'eredità, e lo interroga. Lui conferma di aver passato con Tomas l'ultima sera prima della morte, ma si rifiuta di raccontare cosa si siano detti, così Funes lo dichiara in arresto. La servitù è preoccupata per la salute di Simona. I domestici commentano l'arrivo della nuova cameriera, Teresa, fidanzata di Mauro, che non aveva mai raccontato della sua esistenza. Teresa gli chiede spiegazioni e lui le dice di non fidarsi della servitù. Leonor è entusiasta per l'arrivo della Fiera di aprile, alla quale vuole partecipare per farsi eleggere Reginetta, e chiede aiuto al nonno per convincere la madre a darle il permesso. Maria racconta a Leonor dell'arrivo di Teresa. La servitù legge la lettera del figlio di Simona, il quale comunica che la moglie, Charito, è incinta. Lope va a trovare Simona, e le comunica che diventerà nonna.

Venerdì 9 giugno

Alonso riunisce tutta la servitù dopo il delitto di Tomas e l'arresto di Lola per ammonirla a evitare pettegolezzi che screditerebbero il buon nome dei Lujan. Simona è sempre molto malata al punto che Candela teme il peggio. Jana propone un rimedio naturale in attesa del dottore che non arriva ma senza successo. Mauro giunge a un chiarimento con Leonor perché è innamorato perdutamente ma non vuole ferire Teresa e pensa che il posto per lui sia quello al suo fianco. Jimena abbandona in carrozza la tenuta dei Lujan senza avvisare, Cruz corre al palazzo dei duchi per negare ogni addebito nei confronti del povero Tomas mentre cerca solo di evitare il disastro alla sua famiglia. Manuel rifiuta il sostegno alla madre Finalmente arriva il dottore a visitare Simona ormai molto malata. Infine Funes torna da Jana per metterla in guardia, chi ha incastrato ha anche lei nel mirino ed è ancora nella proprietà.

Il video riassunto delle trame della settimana è disponibile grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity.