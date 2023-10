La promessa anticipazioni 9 ottobre: Don Alonso prende una drastica decisione sulla servitù

Queste sono le anticipazioni della trama della puntata de La Promessa, in onda lunedì 9 ottobre 2023 su Canale 5 alle 16:40 circa. La soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 6 ottobre 2023.

La promessa: riassunto della puntata del 6 ottobre

Simona e Candela sono state convocate da Alonso e temono di venire licenziate. Jana organizza una rivolta della servitù contro i marchesi. Curro chiede a Cruz se Lorenzo è il suo vero padre.

La Promessa: anticipazioni del 9 ottobre: la discussione tra Cruz e Don Alonso

Cruz e Don Alonso De Luján si scontrano riguardo al destino dei cuochi che rischiano di essere licenziati da La Promessa.

Nella nuova puntata della soap: Don Alonso comunica la sua decisione

Alla fine Alonso decide di non licenziare i cuochi perché hanno contribuito a smascherare Camilo. In precedenza Don Alonso De Luján aveva convocato Simona e Candela per sapere come avevano scoperto che Camilo non era un prete.