La Promessa: anticipazioni 9 Gennaio, Catalina lascia il Palazzo, Salvador è in cerca di normalità

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 martedì 9 gennaio alle 16:30. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di lunedì 8 gennaio.

La promessa: riassunto della puntata dell'8 gennaio

Salvador è tornato a La Promessa, cieco da un occhio e molto magro, ma vivo. Tutti ne sono molto contenti, ma Maria non sembra felice come dovrebbe.

Curro quasi aggredisce Simona per sapere chi è sua madre, ma quando lei gli dice che potrebbe essere una domestica che lavorava alla tenuta, Dolores lui rifiuta di accettarlo.

Intanto Cruz è provata da quanto successo con la baronessa e non vuole uscire dalla sua stanza.

Anticipazioni del 9 gennaio: Salvador in Cerca di Normalità

Salvador, nonostante la sofferenza per la perdita dei suoi compagni durante la guerra, cerca di tornare alla sua vita quotidiana. Il desiderio di riprendersi il suo posto di lavoro nella tenuta è palpabile, ma le cicatrici del passato rendono il processo doloroso.

Nel prossimo episodio: Catalina Fa una Scelta Drastica

Catalina riferisce a suo padre che, dato che lui non vuole lasciarle la gestione de La Promessa, preferisce andarsene via.

La partenza di Catalina getta un'ombra sull'atmosfera de La Promessa. Mentre Alonso accetta la scelta di sua figlia, Manuel reagisce in modo diverso.

Nella nuova puntata: Blanca, Don Romulo e Manuel Affrontano le Difficoltà

Sia Blanca, che ormai sta partendo per l'America, sia Don Romulo sono preoccupati per Manuel, che è triste per la separazione da Jana e che non è contento del suo matrimonio.