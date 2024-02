La Promessa anticipazioni 9 febbraio: Il trauma di Salvador; Jana chiede aiuto a Pia

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 venerdì 9 febbraio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di giovedì 8 febbraio.

La promessa: riassunto della puntata dell'8 febbraio

Mauro e don Romulo decidono di smettere di dare lezioni a Candela e Simona ma non sanno come dirglielo. Beatriz rivela a Martina il suo proposito: rovinarle la vita.

Beatriz vuole entrare in confidenza con tutti gli abitanti della Promessa per portare avanti il suo piano. Petra insiste per avere da Pia il permesso di fare visita a Cruz, ma Pia si rifiuta di darglielo.

Anticipazioni del 9 febbraio: I cambiamenti d'umore di Salvador

Salvador, reduce dalla guerra, sperimenta improvvisi cambiamenti d'umore causati dai traumi subiti sul campo di battaglia. Maria si lamenta perchè non riconosce più il suo fidanzato.

Nel nuovo episodio: I sospetti del capitano

Il capitano dice a Elisa di avere il sospetto che, ad averli visti baciare, sia stato un domestico, Lorenzo quindi decide di farli interrogare.

Nella prossima puntata: La richiesta di Jana

Jana, che continua a indagare sul suo passato, supplica Pia di aiutarla a cercare la casa della sua infanzia, ma Pia rifiuta di prestarle assistenza.