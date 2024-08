La Promessa anticipazioni 9 agosto: Jana lascia Abel, un arrivo sconvolge Simona

Domani venerdì 9 agosto torna su Canale 5 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 15:50. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che Manuel non sopporta più i modi di sua moglie. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 9 agosto: Arriva il figlio di Simona

La marchesa inizia a sospettare dell'improvviso avvicinamento tra Curro e suo marito Alonso. Per dissipare i dubbi, incarica Petra di indagare sulla situazione. Nel frattempo, il matrimonio di Manuel e Jimena entra nuovamente in crisi. La moglie organizza un pranzo a casa dei suoi genitori senza consultare Manuel. Quest'ultimo, sebbene tolleri la situazione con pazienza, comincia a chiedersi quanto potrà ancora sopportare.

Simona finalmente confessa che le lettere che riceveva dai suoi figli erano in realtà scritte dal maestro Don Carlos. La servitù reagisce in modo sorprendentemente affettuoso, dimostrando quanto le vogliano bene. Tuttavia, la situazione si complica ulteriormente con l'arrivo di suo figlio alla Promessa, che la mette in difficoltà. La nuova dinamica familiare crea le tensioni temute dalla cameriera.

Petra indaga su Curro e Alonso per conto di Cruz

Romulo continua a lavorare, ignaro della gravità della sua malattia. Abel e Jana intervengono per evitare che il maggiordomo abbia una ricaduta che potrebbe essergli fatale. Nel frattempo, la donna prende la decisione di interrompere la sua relazione con il dottore, non volendolo ingannare dopo essersi dichiarata a Manuel durante la loro fuga romantica.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Jeronimo chiede informazioni a Pelayo riguardo i membri della servitù.