La Promessa anticipazioni 8 novembre: Manuel rinuncia al viaggio di nozze, Camilo scrive a Candela

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 mercoledì 8 novembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, seguendo la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e nel svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Stabilitasi presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di martedì 7 novembre

La promessa: riassunto della puntata del 7 novembre

Jana gli propone di fare un volo insieme a lei e Manuel accetta. Mentre sono in volo, lui sente ancora il profumo di camomilla che emana dai capelli di Jana e, quando si trova da solo con Mauro, gli chiede se la ragazza è mai stata vicino a lui durante il periodo della letargia. Mauro conferma, spiegandogli che lei aveva passato ore ad aiutarlo a fare esercizi di recupero.

Anticipazioni dell' 8 novembre: Manuel Rinuncia alla Luna di Miele

Nella prossima puntata Manuel, dopo il viaggio in aereo con Jane e le notizie apprese da Mauro, è ancora molto turbato tanto da rinunciare alla luna di miele pianificata.

Nel nuovo episodio: Tensioni in famiglia dopo la decisione di Manuel

La decisione di Manuel, che non fornisce alcuna spiegazione plausibile per questo repentino cambiamento, genera tensioni e preoccupazioni nell'ambiente.

Mercoledì su La Promessa: Lettera di Camilo a Candela

Nel frattempo, Candela riceve una lettera da Camilo, il quale le chiede di andare a visitarlo in carcere. Il motivo per cui il falso prete voglia incontrarla è ancora avvolto nel mistero.