La Promessa anticipazioni 8 novembre: Manuel protegge Jana, Petra capisce che Feliciano è stato ucciso

Domani venerdì 8 novembre torna su Rete 4 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 19:40. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che De Ayala vuole scoprire chi ha sparato a Feliciano. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Manuel sospetta che Abel stia mentendo e chiede a Don Romulo di fare delle ricerche tra gli articoli per scoprire la verità sul viaggio a Cordova durante l'incendio alla raffineria. Nel frattempo, Ayala e Petra vivono momenti di intimità e confidenza. Il conte rivela a Petra che Don Alonso sospetta che l'incidente avvenuto durante la battuta di caccia non sia stato casuale.

Cruz è felice del fatto che suo marito stia iniziando a cambiare prospettiva riguardo a quanto accaduto a suo nipote e a Feliciano. Curro chiede ad Abel di parlare con suo zio, ma si sente improvvisamente male. Maria, invece, sogna una vita di ricchezza al fianco di Salvador, mentre Catalina e Pelayo cercano di rilassarsi, sebbene la ragazza sia ancora preoccupata per l'incontro con il misterioso Cavendish. Infine, Lope vorrebbe confessare il suo amore a Vera, ma si sente bloccato.

Petra inizia a sospettare che Feliciano sia stato ucciso in un'imboscata

Anticipazioni de La Promessa: Il Conte De Ayala crede che Curro fosse il vero obiettivo dell'incidente

Manuel riesce abilmente a proteggere Jana da una visita improvvisa di Don Alonso nella camera di Curro. Con prontezza, Manuel si impegna a coprire l'assenza di Jana, evitando che il marchese possa scoprirla e avere sospetti su di lei. Intanto, dopo una lunga conversazione con Ayala, Petra inizia a dubitare delle circostanze della morte di Feliciano.

I dubbi insinuati dal conte le fanno pensare che l'accaduto possa non essere stato un semplice incidente, ma piuttosto parte di un disegno più oscuro. Il Conte De Ayala, turbato da quanto scoperto, sospetta che qualcuno abbia cercato deliberatamente di attentare alla vita di Curro e che, in questa trama di inganni, il povero Feliciano possa essere rimasto vittima del piano. La sua inquietudine cresce, e De Ayala decide di indagare più a fondo per ottenere risposte e fare luce su quanto accaduto.