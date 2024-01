La Promessa anticipazioni 8 Gennaio, Salvador è vivo, la reazione di Maria dà speranza a Lope

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 lunedì 8 gennaio alle 16:30. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di venerdì 5 gennaio

La promessa: riassunto della puntata del 5 gennaio

Candela si scusa con Simona, riappacificandosi. Alonso respinge i sospetti di Cruz su Lorenzo ed Elisa. Lope riceve un regalo da Maria e, preoccupato, parla con Jana. Catalina, incapace di gestire la tenuta, decide di rivelare ad Alonso che è lei a occuparsi di tutto, scatenando la sua rabbia.

Nel frattempo, Blanca parte per il Perù, rattristando Manuel, che trova conforto in Jana. Lorenzo ed Elisa continuano il loro piano per far impazzire Cruz, mentre Petra li spia.

Anticipazioni dell'8 gennaio: Il ritorno di Salvador

Salvador fa ritorno a La Promessa, il ragazzo è vivo anche se durante la guerra ha perso un occhio. La sua presenza suscita grande gioia, ma il suo aspetto dimagrito e la perdita della vista da un occhio preoccupano tutti. Tuttavia, la felicità generale è offuscata dalla reazione apparentemente distaccata di Maria.

Nella prossima puntata: Curro Indaga sul suo Passato

Curro, desideroso di scoprire la sua vera identità, quasi aggredisce Simona per ottenere informazioni su sua madre. Quando apprende che potrebbe essere una domestica della tenuta, Dolores, si rifiuta di accettare questa verità, gettando un'ombra sulle sue radici.

Nel nuovo episodio: Cruz si Rinchiude nella sua camera

Cruz è profondamente provata dagli eventi legati alla baronessa e si ritira nella sua stanza, rifiutando di affrontare il mondo esterno.