La Promessa anticipazioni 7 giugno: Pia è in pericolo di vita, Jimena e sua madre hanno un piano segreto

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 14:50 circa su Canale 5, la serie va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime del pomeriggio.

Domani venerdì 7 giugno torna su Canale 5 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 14:50. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che Curro non riesce a parlare con Martina. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 6 giugno: Tutti sono in ansia per la scomparsa di Martina e vengono lanciate battute di ricerca che durano per tutta la notte. Curro la stava aspettando per fuggire ma lei non si è mai presentata nell'hangar. Maria Fernandez e Lope attraverso la vendita di dolciumi e donazioni raccolgono il denaro per finanziare l'operazione di Salvador, ma lui rifiuta decisamente.

Teresa convince Mauro a dare una possibilità a Feliciano. Abel e Jana continuano ad avvicinarsi e sono sempre più amici. Quando, finalmente, Martina riappare comunica a Curro di essersi rassegnata al futuro che i genitori le hanno preparato.

Anticipazioni de La Promessa del 7 giugno: La confessione di Jimena e il consiglio di sua madre

Le condizioni di Pia continuano a preoccupare, la donna, dopo aver partorito tra mille difficoltà suo figlio, ha perso i sensi e da allora non si è più ripresa. Il dottore ha avvisato i padroni di casa e il personale che la vita dell'amatissima cameriera è in pericolo ma li ha invitati a non disperare.

Jimena racconta a sua madre di non essere incinta

Jimena confessa a sua madre di non essere incinta, suscitando la preoccupazione della donna. Per evitare scandali e complicazioni, la madre consiglia a sua figlia di passare più tempo in intimità con suo marito, nella speranza che la bugia si trasformi in realtà. In caso contrario, le suggerisce di simulare un aborto spontaneo come ultima risorsa.

Nel frattempo, Abel ha una conversazione con Martina, durante la quale la ragazza gli confida di essersi rifugiata nella legnaia per bere un'intera bottiglia di cognac. Martina non si sente pronta ad affrontare la sua famiglia e implora il dottore di dire loro che ha bisogno di stare sola e riposare. Questo comportamento irrita profondamente Margarita, che non comprende la scelta di sua figlia e si preoccupa per le sue condizioni.

La Promessa anticipazioni 6 giugno: Abel e Jana si avvicinano, Martina scappa da casa e da Curro

Curro cerca disperatamente di parlare con Martina, ma lei rifiuta di ascoltarlo. Deluso e affranto, il ragazzo trova conforto in Jana, a cui rivela un segreto che ha tenuto nascosto: lui e Martina avevano pianificato di fuggire insieme la notte in cui lei è scomparsa. In un'altra parte della tenuta, Don Carlos condivide una notizia sorprendente con Candela e Simona: ha finalmente fatto pace con sua figlia da cui era scappato, grazie all'aiuto di Catalina, trovando rifugio dalle due cameriere.