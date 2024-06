La Promessa anticipazioni 6 giugno: Abel e Jana si avvicinano, Martina scappa da casa e da Curro

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 14:50 circa su Canale 5, la serie va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime del pomeriggio.

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Canale 5 giovedì 6 giugno alle 14:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Teresa intercede per Feliciano. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore, avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 5 giugno, Salvador scopre Lope abbracciato a Maria. Fernando cerca di spingere Martina al grande passo con Antonio. Margarita informa Fernando che ha trovato il modo di mettere a tacere Beatriz. Feliciano confessa di avere riferito a Petra di avere visto un uomo in camera di Simona e Candela, ma non è stato lui a dirlo alla marchesa ma la servitù, tranne Teresa, continua a odiarlo. Gli attriti tra Margarita e Cruz sono sempre più palesi benchè sopiti con discrezione. Catalina, Manuel e Abel partecipano a una colletta della servitù per l'operazione di Salvador.

Anticipazioni de La Promessa del 6 giugno: Salvador rifiuta i soldi per la sua operazione

Tutti i presenti alla tenuta, padroni di casa, ospiti e personale, sono in ansia per la scomparsa di Martina. Vengono organizzate battute di ricerca che durano tutta la notte. Curro e Martina avevano pianificato una fuga per sposarsi, ma lei non si è mai presentata all'appuntamento.

Teresa è l'unica che tratta bene Fernando

La vendita di dolciumi organizzata dalla servitù per finanziare l'operazione di Salvador è andata molto bene: i fondi raccolti sono sufficienti per pagare l'intervento all'occhio del ragazzo, ferito durante la guerra. Purtroppo, l'orgoglio di Salvador e la rabbia per la situazione con Maria lo spingono a rifiutare l'aiuto dei suoi amici.

Mauro continua a trattare male Feliciano, il fratello di Petra. Teresa cerca di convincerlo a dare all'uomo una possibilità e ad aiutarlo a migliorare. Abel e Jana continuano ad avvicinarsi e diventano sempre più amici. Martina finalmente ritorna a casa e comunica a Curro che vuole accontentare i genitori e sposare Alberto, anche se non lo ama.