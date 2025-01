La Promessa, anticipazioni 7 gennaio: Cruz affronta Ayala e gli impone un ultimatum, Blanca arriva alla tenuta

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 martedì 7 gennaio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Blanca Palomar porta una ventata di serenità alla tenuta. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Pelayo rivela a Catalina tutta la verità sui ricatti di Don Lorenzo. Il conte confessa che il Capitano lo ha minacciato di rivelare alla marchesina gli affari del giovane conte con Mr. Cavendish. In cambio del suo silenzio Don Lorenzo ha voluto una percentuale sui guadagni del traffico d'armi e delle marmellate.

Catalina affronta il De La Mata e i due hanno un'accesa discussione e Don Lorenzo raggiungerà la convinzione che deve liberarsi della ragazza. Nel frattempo, Manuel, dopo la morte di Jimena, è sempre più determinato a prendere il pieno controllo della sua vita scontrandosi con Cruz e Don Alonso, che tentano di ostacolare le sue decisioni.

Blanca Palomar torna alla tenuta

Anticipazioni de La Promessa: Salvador incita Lope a non abbandonare Vera

La tenuta continua a essere teatro di forti tensioni, ma l'arrivo di Blanca Palomar porta una ventata di freschezza e serenità. Blanca, con il suo sorriso e la sua energia, riesce a portare un po' di luce nelle giornate cupe della famiglia e del personale. Il comportamento di Lope nei confronti di Vera subisce un improvviso cambiamento

La trasformazione non sfugge all'occhio attento di Salvador. Quest'ultimo, da vero amico, sprona Lope a non lasciarsi influenzare dal passato di Vera e a evitare che i pregiudizi compromettano il loro legame. Salvador cerca di far capire a Lope l'importanza di guardare oltre le apparenze e di affrontare la situazione con maturità e comprensione.

Maria Fernandez continua a essere profondamente turbata dalla misteriosa lettera che ha ricevuto. Nonostante i suoi sforzi per nascondere la sua inquietudine, il suo stato d'animo non passa inosservato. La tensione tra Cruz e Ayala arriva a un punto critico. La marchesa, ormai stanca delle ambiguità e dei segreti che sembrano circondare il conte e Margarita, affronta Ayala in un acceso confronto. Tra accuse e recriminazioni, Cruz non esita a mettere il conte di fronte a un ultimatum molto pesante.