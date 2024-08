La Promessa anticipazioni 7 agosto: Cruz fa una confessione su Jimena, Mauro tradisce Romulo

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Canale 5 mercoledì 7 agosto alle 15:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata in cui scopriamo che Cruz non sopporta la nuora. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Alonso scopre le condizioni di salute di Romulo

Feliciano confida a Petra di aver svelato anche a Teresa la verità sull'omicidio di suo padre ma lei è preoccupata per le conseguenze. Alonso accetta di affidare la contabilità della Promessa a Curro, a patto che Cruz non lo scopra. Jimena si lamenta con la suocera del suo matrimonio con Manuel, lei la invita a giocare con astuzia per conquistarlo.

Questa dimostrazione di empatia nasconde un'altra realtà; Cruz non sopporta più la nuora e confida i suoi malumori a Lorenzo. Di tutta risposta, il Capitano le ricorda che la fortuna dei de Lujan si regge proprio sul matrimonio tra Manuel e Jimena, pertanto la invita a fare buon viso e cattivo gioco con la ragazza.

Alonso scopre che Romulo potrebbe essere malato

Cruz, di conseguenza, si convince a voler fare di tutto per salvare il matrimonio di Manuel e Jimena ma Alonso crede che sia un caso perso. Maria decide di non confidare a Lope i suoi sentimenti e di lasciarlo partire. Mauro, messo alle strette da Alonso, gli rivela che Romulo potrebbe avere dei problemi di salute. La notizia fa preoccupare il marchese.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Martina sembra non essere molto in forma e Curro cerca di capirne il motivo.