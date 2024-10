La Promessa anticipazioni 6 ottobre: Manuel continua a corteggiare Jana, Curro chiede l’aiuto di un medico

Anticipazioni di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 19:40 circa su Rete 4 la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming.

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda domenica 6 ottbre su Rete 4 alle 15:30 circa. La trama di questa coinvolgente soap spagnola ci anticipa che Simona sente la mancanza di Candela nonostante l'aiuto di Vera . La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La promessa: Petra regala una mantella a Teresa per il matrimonio

Simona, nonostante l'aiuto di Vera in cucina, continua a sentirsi sola e afflitta. La partenza di Candela ha lasciato un vuoto profondo nella sua vita, e il supporto di Vera, seppur ben intenzionato, non riesce a colmare la sua tristezza. Questa sensazione di isolamento cresce di giorno in giorno, rendendo Simona sempre più vulnerabile e distante.

Nel frattempo, Manuel non si arrende e continua a insistere affinché Jana accetti il suo regalo, convinto che questo gesto possa rappresentare un punto di riavvicinamento tra loro. Tuttavia, Jana è indecisa, combattuta tra i sentimenti che prova e le circostanze che li hanno allontanati ma lui insiste per riconquistare la sua fiducia.

Jana continua ad essere corteggiata da Manuel

Petra, in un momento di gentilezza, dona a Teresa una mantella in vista del suo imminente matrimonio con Felician, figlio della cameriera. Improvvisamente, la tranquillità della tenuta viene interrotta dall'arrivo di Curro, che corre in salotto chiedendo urgentemente l'intervento di un medico. La sua richiesta disperata fa presagire che qualcosa di grave stia accadendo, lasciando tutti in uno stato di apprensione.