La promessa anticipazioni 6 ottobre: Jana organizza la rivolta della servitù

Queste sono le anticipazioni della trama della puntata de La Promessa, in onda venerdì 6 ottobre su Canale 5 alle 16:40 circa. La soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 5 ottobre.

La promessa: riassunto della puntata del 5 ottobre.

Alonso inoltre non è d'accordo che i duchi alloggino alla tenuta. Jimena cerca di riconquistare del tutto Manuel e lo invita ad andare nel bosco con lei. Maria è preoccupata per Salvador.

La Promessa: anticipazioni del 6 ottobre: i timori della servitù

Simona e Candela, con un misto di ansia e preoccupazione, sono state convocate da Alonso. Le due donne temono che il temibile maggiordomo possa voler prendere provvedimenti drastici, come il licenziamento.

Nella nuova puntata della soap: la rivolta della servitù

Jana, dopo aver saputo della convocazione di Simona e Candela, organizza una rivolta della servitù contro i marchesi, ma in realtà Alonso vuole solo sapere come Simona e Candela hanno scoperto che Camilo non era un prete.

Nel prossimo episodio: I dubbi assillanti di Curro

Curro è ora assalito dai dubbi sulla sua vera paternità. Alla fine, il ragazzo decide di affrontare la questione e chiede la verità da Cruz, cercando di scoprire se Lorenzo sia effettivamente suo padre biologico.