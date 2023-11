La Promessa anticipazioni 6 novembre: Gregorio rivela a Romulo il segreto di Pia

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 lunedì 6 novembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, seguendo la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e nel svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di venerdì 3 novembre.

La promessa: riassunto della puntata del 3 novembre

Il matrimonio accresce le divergenze tra Don Gregorio e il Don Romulo e lo scontro tra i due maggiordomi sta per oltrepassare ogni limite tollerabile. Solo l'intervento di Pia e Mauro evita che i due vengano alle mani.

E quando a fine serata, Romulo va dal nuovo maggiordomo per dirgli che non lascerà mai La Promessa, perché i domestici si fidano di lui, Gregorio tira fuori il suo asso nella manica e rivela a Romulo un grande segreto.

Anticipazioni del 6 novembre: Il segreto di Pia è rivelato

Gregorio si avvicinò a Romulo per rivelargli un segreto. L'uomo svela che Pia, nonostante quanto abbia detto, non ha interrotto la gravidanza. La donna, infatti, è ancora in attesa del bambino.

Mentre i due uomini parlano Petra, non vista, ascolta tutta la loro conversazione e viene a conoscere del segreto di Pia.

Nel prossimo episodio: Manuel incontra Jana nell'hanger

Manuel si reca all'hangar la mattina molto presto e lì incontra Jana. Insieme, controllano se l'aeroplano è stato riparato correttamente e Jana gli rivela di aver aiutato Catalina a sistemarlo.