La Promessa, anticipazioni 6 dicembre: Petra gelosa di Margarita, Ayala rivela il suo piano

Domani venerdì 6 dicembre torna su Rete 4 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 19:40. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che Ayala spiega il motivo del suo interesse per Margarita. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Jimena, tornata a La Promessa annuncia di essersi ripresa completamente, la donna dichiara con fermezza la sua intenzione di restare alla tenuta. Cruz accoglie con entusiasmo questa decisione, vedendo nella sua presenza un'opportunità per i propri piani, mentre Manuel teme che la giovane possa complicare il suo rapporto con Jana.

La marchesa ordina a Pia di tenere Jimena sotto stretta osservazione. Intanto, Lope, sempre più innamorato di Vera, manifesta il desiderio di conoscere la sua famiglia. La ragazza, però, si mostra evasiva, evitando il discorso e lasciando trasparire che dietro il suo silenzio si celino segreti o difficoltà personali mai raccontate.

Ayala spiega a Petra il suo piano

Anticipazioni de La Promessa: Il piano di vendetta del conte

Petra osserva con crescente gelosia l'atteggiamento di Ayala, che si è avvicinato a Margarita, spinto da Alfonso che gli ha chiesto di invitarla ad una festa. La domestica non riesce a trattenere il suo disappunto, temendo che la sua vicinanza a Margarita possa minacciare il suo legame con il conte.

Le sue emozioni complicano la situazione, ma Ayala sembra non essere infastidito dalla gelosia di Petra, concentrandosi su un obiettivo ben preciso. Il conte non è attratto da Margarita, ma il suo avvicinamento nasconde un piano ben più ambizioso. Con freddezza e determinazione, Ayala rivela che la sua motivazione per avvicinarsi a Margarita è legata alla sua vendetta personale contro Cruz.

Sfruttando la posizione di Margarita, che dopo la morte del marito ha ereditato una parte delle quote de La Promessa, Ayala mira a colpire la matriarca della tenuta. La sua vendetta si intreccia con il destino di Margarita, che potrebbe diventare una pedina cruciale nei giochi di potere all'interno della famiglia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Jana chiede a Curro di far parlare suo zio Alonso della loro madre, Dolores