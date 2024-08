La promessa anticipazioni 6 agosto: Maria mette in guardia Jana, Alonso sorprende Curro

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata di domani trasmessa alle 15:40 circa su Canale 5, la serie va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio.

La Promessa andrà in onda su Canale 5 martedì 30 luglio alle 15:40 circa. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel e Abel lasciano la tenuta. La trama è ambientata a Cordova nel 1913 e segue la storia di Jana Expósito, determinata a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Cruz continua litigare con la madre di Jimena

Martina dice di stare male a causa del senso di colpa che prova nei confronti della morte del padre, ma Margarita è preoccupata e la fa visitare prima da Jana e poi da Abel. Entrambi pensano che il malessere sia legato al consumo eccessivo di alcol, ma Martina continua a negare di aver bevuto.

Cruz cerca di mediare tra il figlio e la moglie, senza riuscire a impedire a Margarita di intromettersi ancora una volta negli affari di famiglia. Il che le porta all'ennesima discussione. Jimena pensa ancora che Manuel le stia nascondendo la natura del suo viaggio, quindi si rivolge a Maria e Teresa per scoprire qualcosa al riguardo.

Martina nega di avere un problema con l'alcol

Jana e Manuel continuano a vedersi di nascosto, ma Maria la mette in guardia sui sospetti di Jimena. Nel frattempo, Curro, non avendo ricevuto il permesso di occuparsi della contabilità della tenuta, decide di trascrivere di nascosto dei dati del libro contabile che appartiene a Catalina, ma viene scoperto da Alonso.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Martina confessa che il suo malessere è dovuto al senso di colpa che prova nei confronti del padre defunto.