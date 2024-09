La Promessa anticipazioni 5 settembre: Leonor vuole rivelare il segreto di Martina, Valentin aveva già ucciso

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Canale 5 giovedì 5 settembre alle 15:00. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Pelayo è infastidito dalle indagini di Lorenzo La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Abel trova un indizio sul corpo di Valentin

Leonor scopre la relazione tra Curro e Martina e reagisce male per non esserne stata informata, ferita dalla mancanza di fiducia di sua cugina, allora Martina tenta invano di farsi perdonare. Lorenzo e Margarita continuano a indagare su Pelayo che, seccato dalla situazione, si sfoga con Catalina.

Petra mente a Cruz, affermando che Feliciano non è suo figlio bensì suo fratello. Quando la marchesa insiste per sapere la verità, la cameriera le spiega che i membri della servitù hanno messo in giro il pettegolezzo solo perché la odiano. Cruz, fidandosi della lealtà della donna nei suoi confronti, le crede.

Petra mente a Cruz

Maria è ancora nella grotta in cui l'ha rinchiusa Valentin, ucciso dagli uomini di Funes senza rivelare il nascondiglio in cui ha rinchiuso la ragazza. Dopo aver esaminato il corpo del rapitore, Abel rivela di aver trovato un indizio; sulle gambe ha riscontrato un'eruzione cutanea e Jana capisce che Valentin deve essere stato a contatto con le ortiche.

Questo particolare restringe la ricerca e Funes si muove in questa direzione, ma senza risultato. Il sergente è preoccupato perché tra gli effetti personali di Valentin, ha trovato un indumento di una ragazza assassinata a Jaèn e teme che Maria possa aver fatto la stessa fine.