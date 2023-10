La promessa anticipazioni 5 ottobre, Jimena vuole sedurre Manuel nel bosco

Queste sono le anticipazioni della trama della puntata de La Promessa, in onda giovedì 5 ottobre su Canale 5 alle 16:40 circa. La soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 4 ottobre.

La promessa: riassunto della puntata del 4 ottobre

Jana dice a Maria che Curro ha iniziato a dubitare che Lorenzo sia suo padre. Alonso si arrabbia con Cruz perché scopre che ha venduto la spilla per pagare la sua festa di compleanno.

La Promessa: anticipazioni del 5 ottobre: Alonso non vuole i duchi

Jimena con il benestare di Cruz invita i futuri suoceri a soggiornare alla tenuta ma Alonso non è d'accordo che i duchi alloggino a la Promessa

Nella nuova puntata della soap: Jimena e Manuel

Jimena cerca di riconquistare del tutto Manuel, che non ha ancora riacquistato la memoria, e lo invita ad andare nel bosco con lei.

Nel prossimo episodio: Le paure di Maria

Maria è preoccupata per Salvador. In precedenza Lope aveva scoperto che Salvador è stato catturato ma ha deciso di non dire nulla a Maria, prima di avere più notizie a riguardo.