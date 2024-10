La Promessa anticipazioni 5 ottobre: Cruz non perdona Maria, Jeronimo tiene d’occhio Catalina e Pelayo

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 sabato 5 ottobre alle 195:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina non riesca a convincere Cruz, Maria resta ancora bandita. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Jeronimo preoccupato per i sentimenti di Catalina e Pelayo

Catalina confida amaramente che né lei né i suoi fratelli sono riusciti a far cambiare idea a Cruz riguardo al reintegro di Maria Fernandez. La marchesa, con il suo carattere intransigente e la sua ferrea volontà, rimane inflessibile nella sua decisione, nonostante gli sforzi dei figli per convincerla, anche ora che la cameriera è stata scagionata dall'accusa di aver rubato l'orologio di Lorenzo.

Nel frattempo, Jeronimo non si fida del legame che si sta consolidando tra Pelayo e Catalina. La coppia, che si è dichiarata innamorata, sembra vivere una fase di grande complicità, ma Jeronimo osserva ogni loro mossa con sospetto. L'uomo teme che il suo socio si sia innamorato veramente della marchesina.

Maria è ancora bannata da La Promessa

Questo sentimento inaspettato potrebbe mettere a rischio i loro loschi traffici, come il contrabbando di armi con Cavendish, soprattutto ora che l'uomo è stato riammesso alla Promessa. Don Alonso infatti, su consiglio di Curro, ha ottenuto l'approvazione della Casa Reale per il business delle marmellate prodotte da Catalina e Pelayo.