La Promessa anticipazioni 5 novembre: Petra si confessa a Cruz, Manuel accorre in aiuto di Jana

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 martedì 5 novembre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Cruz si dimostra comprensiva con Petra. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Don Alonso e Cruz puniranno severamente la povera Jana per essersi assentata senza dare spiegazioni dal posto di lavoro (e abbandonando Curro), facendola lavorare come sguattera. Nel frattempo, Catalina e Pelayo sono pronti per raggiungere le terme e Vera sarà la loro dama di compagnia. Petra riceverà l'ordine di fare da cameriera al Conte De Ayala, ma scoprirà che il nobile vuole discutere con lei della morte del loro figlio Feliciano. Infine, Candela e Simona saranno molto preoccupate per Virtudes e decideranno di farla dormire a La Promessa.

Anticipazioni de La Promessa: Catalina e Pelayo incontrano Cavendish alle Terme

Petra troverà il coraggio di confessare a Cruz tutta la verità sulla nascita di Feliciano. La marchesa, sorprendentemente, mostrerà una comprensione inaspettata per il segreto che Petra ha tenuto nascosto, rivelando un lato di sé più umano e compassionevole. Nel frattempo, durante la tanto attesa visita alle terme, Catalina e Pelayo si imbatteranno in Cavendish.

Manuel aiuta Jana nelle nuove mansioni

Il giovane presto si renderà conto che la presenza dell'uomo non è affatto casuale, portando nuove tensioni e dubbi sulla reale natura delle intenzioni dell'inglese, che già in passato ha minacciato la coppia con un regalo che suonava come un avvertimento. L'uomo sembra disposto a tutto pur di portare avanti il suo piano. Infine, Manuel deciderà di prendere le difese di Jana.

Vedendo le difficoltà che la giovane deve affrontare con le sue nuove mansioni di sguattera, ruolo a cui è stata retrocessa per non aver obbedito a Don Alfonso, si avvicinerà a lei e l'aiuterà nelle faticose faccende, dimostrando così la sua lealtà e il legame profondo che li unisce.