La Promessa anticipazioni 5 giugno: La verità scioccane di Jimena mentre qualcuno rischia la vita

la soap spagnola per la puntata in onda domani alle 15:00 circa su Canale 5

Dopo l'episodio di oggi, La Promessa andrà in onda su Canale 5 mercoledì 5 giugno alle 15:00. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata che ci svelano che Salvador vede una scena imbarazzante. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima.

Nell'episodio del 4 giugno, Curro propone a Martina di sposarlo per salvarla dal matrimonio combinato col Antonio. Simona e Candela confessano a Romulo e Pia di aver nascosto Don Carlos nel loro alloggio. La servitù prepara i dolci per la raccolta fondi per favorire l'operazione di Salvador, Maria chiede l'aiuto di Catalina. Manuel vuole che Cruz non si intrometta nella sua vita. La servitù sfoga il suo odio per Petra su suo fratello. Alonso vuole aiutare Fernando a salvare il rapporto con Martina.

Anticipazioni del 5 giugno: Brutte notizie per il parto di Pia

Salvador scopre Maria e Lope abbracciati mentre Margarita informa Fernando che ha trovato il modo di mettere a tacere Beatriz. Nel frattempo Jimena confessa a sua madre di non essere incinta. La duchessa de los Infantes le consiglia di restare in intimità con suo marito, sperando che in questo modo la bugia possa essere credibile. Catalina, Manuel e Abel partecipano a una colletta della servitù per l'operazione di Salvador.

Il travaglio di Pia si è complicato

Pia va in travaglio, ma il parto si rivela molto più complicato del previsto. Il dottore avvisa che la situazione potrebbe risolversi in un tempo maggiore di quello previsto. L'evento manda tutta la tenuta in subbuglio, la servitù ed i marchesi temono per la vita del nascituro e di sua madre.