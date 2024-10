La Promessa anticipazioni 4 ottobre, Manuel si scontra con Abel, Catalina intercede per il ritorno di Maria

Domani venerdì 4 ottobre torna su Rete 4 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 19:40. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che Salvador spera nel ritorno di Maria Fernandez. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Simona accoglie Vera in cucina

Nei giorni scorsi, alla tenuta ha fatto il suo ingresso Eusebio Bueno, il padre di Abel. Questo arrivo inatteso non è stato affatto gradito dal dottore, che lo ha accolto con una freddezza palpabile. Abel, si è rivelato vulnerabile e distaccato nei confronti di Eusebio, lasciando trasparire una profonda frattura nel loro rapporto.

Questo atteggiamento non è passato inosservato a Jana e Manuel. Quest'ultimo, sempre attento alle dinamiche della tenuta, si scontra duramente con il suo amico Abel, contestando il suo comportamento, accusandolo di essere eccessivamente freddo e distaccato verso il padre. Nel frattempo, Simona, dopo un periodo di riflessione e tristezza, decide di accettare Vera in cucina.

Vera viene accettata in cucina da Simona

Questa presa di posizione segna un passo avanti nella relazione tra le due donne e potrebbe rappresentare un nuovo inizio per Simona, anche se il vuoto lasciato da Candela rimane incolmabile. Salvador, nutre la speranza che Catalina, con la sua influenza e il suo buon cuore, possa convincere la marchesa a reintegrare Maria Fernandez nella tenuta.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Jeronimo e Pelayo continuano ad organizzare i loro piani insieme.