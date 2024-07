La Promessa anticipazioni 4 luglio: Abel tende un tranello a Manuel mentre Salvador si toglie le bende

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Canale 5 giovedì 4 luglio alle 15:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Salvador leva le bende per la prima volta dopo la delicata operazione agli occhi. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa 4 luglio: Don Carlos vuole una risposta da Candela dopo la proposta di matrimonio

Nell'episodio della soap spagnola, finalmente arriva il grande giorno per Salvador. Presto saprà se l'operazione agli occhi è andata bene e se riuscirà a vederci di nuovo grazie alla colletta della servitù e alla vendita dei dolci preparati dai suoi colleghi. Salvador si toglie le bende e, dopo un primo momento di cecità, recupera la vista completamente da entrambi gli occhi. Tutti i membri della servitù gioiscono con lui. In segno di gratitudine, Salvador fa un toccante discorso e offre loro una dolce colazione.

Margarita, non volendo cedere a Cruz, convince Martina a chiamare il duca Antonio per comunicargli di non posticipare ulteriormente il fidanzamento nonostante la morte di Fernando. Nel frattempo, Abel organizza una cena a sorpresa per Jana, che sembra procedere bene. Tuttavia, il dottore ha capito che il suo amico è innamorato della cameriera. Per questo motivo tende un tranello a Manuel confessandogli le difficoltà che sta affrontando nella sua relazione con Jana, cercando di capire la sua reazione.

Pia e Teresa affrontano rispettivamente Petra e Feliciano per scoprire la verità sul rapimento di Diego. Nonostante Petra si sia assunta tutta la colpa per scagionare il figlio, la sua confessione è piena di lacune e appare poco credibile. Nel frattempo, Don Carlos chiede a Candela quale decisione abbia preso riguardo alla sua proposta di matrimonio.

Il professore le chiede di rifletterci su, avvertendola che per qualche giorno non si vedranno, infatti partirà per Siviglia per alcuni giorni con la figlia. Infine, Jana e Curro si recano alla capanna di Ramona, che ha deciso di rivelare il contenuto della lettera che Dolores, madre dei due ragazzi, ha scritto anni prima.

