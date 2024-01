La Promessa anticipazioni 4 Gennaio, Lorenzo e la baronessa: Un'intesa pericolosa, a Manuel torna la memoria

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 giovedì 4 gennaio 2024 alle 14:10 con un triplo appuntamento. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

La promessa, Anticipazioni del 4 gennaio: Il tradimento di Lorenzo e la reazione di Cruz

La trama di La Promessa si infittisce quando Lorenzo e la baronessa Elisa mettono in atto un pericoloso piano, discutendo segretamente e scambiandosi smancerie per irritare Cruz.

Nel frattempo, Manuel e Jimena si scontrano, portando alla luce la crescente tensione nella loro relazione.

Nel prossimo episodio: Rivelazioni scioccanti, La memoria di Manuel torna a galla

Manuel confessa a Jimena di aver recuperato la memoria, svelando di ricordare che prima dell'incidente non era follemente innamorato di lei.

Nella nuova puntata: Alonso ricorda Salvador e il ritorno di Curro dal sanatorio

Alonso organizza un momento per ricordare Salvador, mentre Curro ritorna dal sanatorio e svela a Jana che sua madre non lo ha nemmeno riconosciuto.

Mentre Blanca mostra delle foto a Manuel, Martina, e Curro, Jimena, gelosa, chiede apertamente a Blanca se ama Manuel.

Domani a La Promessa: Sospetti e teorie, Curro potrebbe essere il figlio del barone?

Le speculazioni su Curro crescono quando Petra rivela alla marchesa un possibile flirt tra il capitano Lorenzo e la baronessa Elisa. Jana e Pia discutono della teoria secondo la quale Curro potrebbe essere il figlio del barone e di Dolores.

Confronto esplosivo: Cruz mette alle strette Lorenzo

Durante una discussione a colazione, Cruz accusa Lorenzo di tradimento, sostenendo che sta abbandonando il loro piano con la baronessa Elisa. Lorenzo, però, rassicura Cruz spiegando che il suo comportamento è un bluff, progettato per creare un alibi nel caso decidano di ucciderla.

Nel nuovo episodio: Catalina e i suoi progetti per La Promessa

Catalina illustra a Tadeo i suoi nuovi progetti per La Promessa, ma la mancanza di approvazione maschile crea tensione.

Nel frattempo, Gregorio annuncia a Romulo la sua intenzione di restituirgli il suo ruolo all'interno della casa e di cercare una soluzione con la sua nuova famiglia.