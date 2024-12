La Promessa anticipazioni 4 dicembre: Alonso si apre con Curro, Petra disobbedisce a Cruz

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 mercoledì 4 dicembre alle 19:40. Ecco un'anteprima della trama della puntata: Don Alonso confessa la sua sofferenza per la morte di Dolores. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Don Lorenzo entra ufficialmente nel business delle marmellate, ma il suo ingresso provoca attriti. Catalina e Pelayo sono costretti ad allearsi con lui per presentare un nuovo piano economico ai marchesi. Tuttavia, Don Alonso e Cruz, percependo la mossa come una minaccia al loro controllo, reagiscono negativamente.

I marchesi temono che la nuova alleanza possa minare la loro autorità sulla tenuta, creando un clima di tensione. Cruz, astuta e determinata a non cedere, propone una controfferta che potrebbe ribaltare la situazione, mettendo Pelayo e Lorenzo in difficoltà. Se accettata, la proposta di Cruz rischia di cambiare gli equilibri di potere nell'attività e nella famiglia.

Cruz rimprovera Petra

Anticipazioni de La Promessa: Alonso fa un'importante rivelazione a Curro

La tensione cresce nella tenuta: Cruz scopre che Petra non ha obbedito al suo ordine di distruggere l'abito da sposa della madre di Catalina, che la ragazza vuole indossare il giorno delle sue nozze con Pelayo. La cameriera ha disatteso l'ordine della marchesa, nonostante le insistenze di Ayala, che vuole vendicare la morte di Feliciano.

Petra non è riuscita a commettere un gesto così irrispettoso e contrario ai suoi principi. La marchesa, furiosa per il comportamento della cameriera, la costringe a giustificarsi. Lei temendo le ripercussioni, si difende cercando di spiegare le sue ragioni, ma l'atmosfera si fa sempre più tesa. Don Alonso si apre finalmente con Curro.

Il marchese gli rivela uno dei suoi più profondi segreti: la morte di Dolores, la sua amante di un tempo, lo ha segnato più di quanto ammettesse. In un momento di vulnerabilità, il marchese confida a Curro che non è riuscito a superare il dolore per la perdita della cameriera.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: I Marchesi si confrontano sui loro ultimi litigi.