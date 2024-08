La promessa anticipazioni 4 agosto: Manuel rompe con Jimena, Jana prepara i bagagli

Anticipazioni di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 15:25 circa su Canale 5: la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming.

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda domenica 28 luglio su Canale 5 alle 15:25 circa. La trama di questa coinvolgente soap spagnola ci anticipa che Lope viene richiamato da Salvador. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 4 agosto: Mauro chiede informazioni a Romulo

Mercedes propone a Manuel di trasferirsi nel loro palazzo insieme ad Jimena, ma lui rifiuta categoricamente la proposta, la tensione tra i due, dopo il ballo in maschera, resta alta. Jana svela a Maria di essere andata sulla spiaggia con Manuel, e non a Cordoba a curare i feriti, come tutti credono.

Romulo, spinto dalla richiesta di Pia, chiede al marchese di restituire il suo ruolo a Lope, facendolo tornare in cucina, ma Alonso, nonostante le insistenze, gli risponde di no In vista della partenza di Lope, Pelayo chiede il permesso a Catalina di far arrivare alla Promessa il suo valletto, Jerome.

Jimena vuole lasciare La Promessa

Mauro trova a terra un fazzoletto sporco di sangue che appartiene a Romulo, e nel restituirglielo trova il coraggio di chiedere al suo mentore notizie sulla sua salute. Non essendoci stata una conciliazione nella coppia, Mercedes chiede ad Jana di preparare i bagagli di Jimena, per tornare nel loro palazzo il prima possibile.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Feliciano ha confessato a Teresa un segreto.