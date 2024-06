La Promessa anticipazioni 3 giugno: Cruz e Lorenzo scoprono come mandare all'aria il matrimonio di Martina

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 14:40 circa su Canale 5, la serie va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime del pomeriggio.

Nuovo appuntamento per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 3 giugno, alle 14:40 circa su Canale 5. Questa settimana Feliciano mette nei guai Simona e Candela. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 31 maggio, Abel vuole spiegazioni da Jana sul farmaco per Simona, lei chiede aiuto a Curro. Petra addestra Feliciano come lacchè, ma lui sbaglia con la marchesa. Lorenzo spinge Curro a sostenere Martina contro i genitori, ma lei è stanca è potrebbe cedere alle loro richieste. Simona, Candela e Don Carlos hanno problemi a causa del russare di quest'ultimo. Feliciano scopre perché è maltrattato. Alonso affronta il figlio dopo la notizia di che lui e Jimena vogliono trasferirsi a Madrid.

Anticipazioni de La Promessa del 3 giugno: Fernando vuole convincere Martina a sposare il futuro duca

Feliciano ha visto che Simona e Candela hanno portato un pasto nella loro stanza e lo segnala a sua sorella Petra che racconta tutto a Cruz. Quest'ultimo va nella stanza delle due cameriere per vedere se c'è davvero un uomo al suo interno. Fortunatamente Teresa riesce a portare via in tempo Don Carlos. Abel visita Jimena che gli dice che il suo malessere è nato dopo una discussione con Manuel, il dottore si complimenta con Jana per la sua diagnosi.

Simona e Candela rischiano il posto per colpa di Feliciano

Fernando, dopo aver litigato con Martina cerca di fare pace con sua figlia rivivendo un episodio della sua infanzia, poi le ricorda che è suo dovere sposare Antonio, il futuro duca. Jana, dopo la diagnosi dell'oftalmologo, non si rassegna al fatto che Salvador rimanga cieco. Maria propone di fare una colletta per raccogliere il denaro per l'operazione.

Martina racconta a Cruz che Beatriz era arrivata alla tenuta solo per vendicarsi per il bacio dato al suo fidanzato. Dopo questa confessione, Lorenzo e Cruz decidono di sfruttare Beatriz per mandare a monte le nozze della nipote. Quest'ultima va da Curro per sfogarsi perché i suoi genitori vogliono costringerla a sposare Antonio de Carvajal y Cifuentes.