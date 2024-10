La Promessa, anticipazioni 31 ottobre: La confessione di Curro sconvolge Jana, Ayala offende Martina

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 giovedì 31 ottobre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: I colleghi di Jana si mobilitano per coprire la sua assenza. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Pelayo e Catalina rimangono senza parole davanti al "regalo" di nozze fatto arrivare loro da Mr. Cavendish. Il dono si rivela un vero e proprio avvertimento. Il conte, indignato e anche spaventato, ordina a Jeronimo di fermare l'inglese e di impedirgli di fare qualsiasi tipo di azione contro lui e la sua futura moglie.

Maria ha trovato una borsa piena di denaro in soffitta e da allora ha cambiato atteggiamento verso il matrimonio e Salvador non capisce come mai. Vera invece, ignara che i suoi soldi siano stati rubati, continua a rendere la vita di Lope complicata. Pia, più tardi, confessa al giovane cuoco che il comportamento della ragazza nasconde un interesse verso di lui.

Anticipazioni de La Promessa: Jana scopre un segreto inaspettato

Curro non riesce più a sopportare di rimanere recluso in camera sua e Don Alonso gli chiede di portare pazienza, promettendogli che presto scoprirà il nome di chi ha tentato di ucciderlo. Il ragazzo cerca di calmarsi e passa le giornate insieme a Jana. In un momento di confidenza tra i due, le svela un segreto che da tempo custodisce:

Curro fa una rivelazione scioccante a Jana: ha scoperto che Don Alonso è in realtà suo padre. La ragazza, sconvolta e incapace di accettare questa verità inaspettata, si rifugia nella casetta di Ramona per trovare un po' di pace e riflettere. L'assenza di Jana costringe i suoi colleghi a coprire il suo lavoro.

Anche Martina viene offesa da De Ayala

Grazie alla professionalità dei singoli, la servitù riesce a gestire la situazione fino a quando non si verifica un evento imprevisto, che li mette a dura prova. Nel frattempo, il Conte De Ayala non si trattiene dai suoi soliti commenti taglienti e negativi. Questa volta prende di mira Martina, criticandola duramente per la fine del suo fidanzamento con Antonio De Carvajal y Cifuentes.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il Conte continua a rimanere alla Promessa e parla con le signore della sua vita.