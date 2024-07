La Promessa anticipazioni 31 Luglio: Manuel e Jana fuggono insieme, Mauro fa una scoperta che lo sconvolge

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Canale 5 mercoledì 31 luglio alle 15:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata che ci svelano che la felicità di Mauro dura poco. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa 31 luglio: Jimena ignora dove sia andato suo marito

Lasciata la festa a bordo dell'aereo Manuel e Jana atterrano su una spiaggia deserta e si godono finalmente il loro momento. Cruz è furiosa per il comportamento di suo figlio e lo diventa ancora di più quando scopre che Margarita ha spinto Manuel a lasciare la tenuta ed allontanarsi da sua madre e Jimena.

Nel frattempo, Simona è ancora intenta a cercare una risposta alla lettera di suo figlio Antonio e sia Candela che Lope cercano di spronarla, soprattutto a dire la verità riguardo alla storia delle finte lettere scritte da don Carlos che, dopo il suo rifiuto di seguirlo, si è trasferito con sua figlia in un'altra città.

Cruz è arrabbiata con Manuel

Catalina e Pelayo sono sempre più affiatati, mentre Martina inizia ad avere gli stessi dubbi della cugina sulla condizione della donna nella società. Jimena è furiosa e si sfoga con i marchesi, rimproverandoli di non volerle dire la verità su Manuel. Mauro continua a fare progressi come apprendista maggiordomo ed è felice che don Romulo gli stia dando sempre più fiducia, ma presto la gioia del ragazzo viene oscurata da una triste scoperta che riguarda proprio il suo maestro.

