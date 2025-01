La Promessa anticipazioni 31 gennaio, salto temporale della soap: la partenza di Manuel ha rotto gli equilibri

Domani venerdì 31 gennaio torna su Rete 4 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 19:40. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che oggi ci sarà un salto temporale. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Manuel prende una decisione drastica: seguirà Curro in guerra per proteggerlo. Il ragazzo confida tutto a Jana, che inizialmente è sconvolta e disperata all'idea di perderlo, ma alla fine comprende il motivo del suo gesto. Prima di lasciare definitivamente La Promessa, Don Lorenzo sferra un ultimo colpo.

Il Capitano rivela a Catalina che Pelayo non ha mai dato i soldi a lui, ma a Cruz. La ragazza si rende conto di essere stata ingannata ancora una volta dall'uomo che diceva di amarla. Ferita e delusa, prende una decisione drastica: non tollererà più le bugie e le manipolazioni di Pelayo.

Maria Antonia è un nuovo personaggio della soap

Anticipazioni de La Promessa: Maria Antonia è il nuovo ingresso nella Tenuta

La partenza di Manuel al fronte provoca un cambiamento significativo all'interno della tenuta, creando un ambiente carico di tensioni tra i nobili e i camerieri. In questo episodio assistiamo a un salto temporale di alcuni mesi, con la tenuta che appare profondamente modificata.

Nonostante le difficoltà, Cruz, completamente insensibile agli avvenimenti, è determinato a festeggiare il suo compleanno. La sua richiesta di avere la presenza di Catalina per l'occasione solleva però un ostacolo, poiché la giovane ha scelto di abbandonare il palazzo per vivere in modo più indipendente, allestendo un piccolo "appartamentino" separato dalla tenuta.

Nel frattempo, fa il suo ingresso a La Promessa un nuovo personaggio: Maria Antonia, presentata come una vecchia amica della marchesa. La donna diventa la nuova inquilina e si offre come mediatrice tra i marchesi, ormai in crisi profonda da quando il loro figlio Manuel è partito per il fronte.