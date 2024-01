La Promessa anticipazioni 31 Gennaio: Lorenzo inganna Catalina per truffare i marchesi

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 mercoledì 31 gennaio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di martedì 30 gennaio.

La promessa: riassunto della puntata del 30 gennaio

Romulo si rende conto della difficoltà che comporta dare lezioni di matematica a Simona e Candela. Scoprirà presto che a Mauro le cose non vanno meglio. Gregorio informa Pia che il medico non ha una diagnosi per il suo malessere.

Anticipazioni del 31 gennaio: La trama di Lorenzo e l'inganno a Catalina

Lorenzo continua nel suo proposito di truffare i marchesi, cercando di tessere una rete ingannevole attorno alla famiglia. Catalina sembra dare fiducia al capitano, ma rischia essere delusa dalle sue azioni, dimostrando così di aver commesso un errore di valutazione.

Nel prossimo episodio: Riappacificazione tra Manuel e Jimena

Manuel ritrova un'armonia con Jimena, che nel frattempo si rende conto di aver esagerato nelle sue azioni, aprendo così la strada ad una riappacificazione tra i due.

Nella nuova puntata: I sospetti di avvelenamento

Jana spiega a Pia che potrebbe essere vittima di avvelenamento, sospettando che sia opera di Petra. Tuttavia, le analisi non forniscono risultati conclusivi, lasciando incerti i sospetti.

Per questo motivo Pia non può denunciare il fatto alla polizia, non esistono prove ad avvalorare l'ipotesi dei dottori.