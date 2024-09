La Promessa anticipazioni 30 settembre su Canale 5 e Rete 4: Salvador minaccia Jeronimo, Cruz intrappola Curro

Domani 30 settembre doppio appuntamento con La Promessa, la soap spagnola andrà in onda alle 16:45 su Canale 5 e alle 19:40 su Rete 4. Dal primo ottobre le storie di Jana Expósito e degli altri personaggi della serie si trasferiscono definitivamente su Rete 4, alle 19:40, prendendo il posto delle repliche di Terra Amara. Le puntate saranno sempre disponibili in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Leonor parte per New York per inseguire il suo sogno

Abel scopre che Jerónimo è il vero colpevole del furto dell'orologio di Lorenzo. Questa informazione viene rivelata a Romulo, che decide di denunciare il colpevole a Pelayo. Nel frattempo, Leonor parte per New York, decisa a inseguire il suo sogno nel mondo della moda. Non è l'unica a lasciare il posto: Candela informa Simona che andrà a trovare un'amica.

Catalina, seguendo il consiglio di Simona, decide di affrontare nuovamente Pelayo per risolvere la situazione dopo il rifiuto della sua proposta di matrimonio, ma lui sembra essere in un periodo difficile. María è impaziente di tornare a La Promessa, ora che finalmente le ingiuste accuse di furto contro di lei sono cadute.

Maria, nonostante la sua innocenza, non è ancora tornata a La Promessa

Purtroppo Cruz si oppone con tutte le sue forze al ritorno della cameriera, nonostante il colpevole del furto dell'orologio sia stato identificato e perdonato da Lorenzo. La situazione manda fuori di testa Salvador che minaccia Jerónimo con un coltello. Nel frattempo la Marchesa e Lorenzo preparano la battuta di caccio in cui, secondo i loro piani, dovrebbe perdere 'accidentalmente', la vita Curro.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Candela comunica a Simona di essere in partenza.